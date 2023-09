Lokaty roczne wróciły do gry

Oszczędzający poszukują ofert, które dadzą im atrakcyjny procent na możliwie długi okres. Wybór ponownie jest naprawdę duży, jednak nie wiadomo na jak długo.

Bez różnicy, kiedy konkretnie rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych w Polsce - najważniejsze jest to, że jak wskazują oczekiwania większości analityków, stopy będą spadać. W związku z tymi prognozami banki przez pewien czas banki mocno ograniczały ofertę depozytową, chętniej promowały też lokaty kwartalne z uwagi na krótki termin ich obowiązywania.

Przed wakacjami lokat rocznych ubywało z rynku w zastraszającym tempie. Kurczyło się też ich oprocentowanie. Obecnie oprocentowanie na wielu lokatach rocznych nie odbiega od tego na kwartalnych, a w niektórych przypadkach jest nawet wyższe. Warunki są przystępne - czasem nie trzeba nawet zakładać konta osobistego. Okazje są zarówno w małych, jak i dużych bankach.

Przygotowaliśmy zestawienie najbardziej atrakcyjnych ofert biorąc pod uwagę szereg czynników. Skupiliśmy się nie tylko na oprocentowaniu, ale też limicie wpłaty, rodzaju kapitalizacji, dozwolonych przelewach i dodatkowych warunkach, których spełnianie może się okazać uciążliwe.

BFF – Lokata Facto – 7 proc.

Pochodząca z Włoch instytucja nie tylko proponuje najwyższe oprocentowanie na rynku, ale też ewidentnie stara się oferować najbardziej przystępne warunki. Wymaga dowolnych środków powyżej 5 tys. zł i daje niespotykany górny limit 12 mln zł łącznej wpłaty. Nie oczekuje konta osobistego, wystarczy bezpłatny rachunek depozytowy służący do obsługi lokaty. Każdy klient może skorzystać z oferty przez Internet. Jego środki będą gwarantowane przez włoski fundusz gwarancyjny (na kwotę do 100 tys. EUR).

Bank Nowy – Nowydepozyt Gwarantowany - 7 proc.

Lokata wyłącznie dla nowych klientów dawnego PBS. Niecałe dwa miesiące temu dawała 8 proc., natomiast nadal jest atrakcyjna w porównaniu do konkurencji. Dotyczy dowolnych środków większych niż 1 tys. zł i mniejszych niż 100 tys. zł. Konto osobiste nie będzie konieczne, wystarczy przez Internet otworzyć rachunek depozytowy i zaakceptować zgody marketingowe. W sumie można otworzyć aż cztery lokaty, jednak do otrzymania odsetek standardowo trzeba będzie powstrzymać się przed ich zerwaniem.

Neo Bank – neoLokata Nowy Depozyt Plus 3M – 6,5 proc.

Neo Bank nie tylko wymaga wpłaty nowych środków, ale też założenia konta osobistego. Z oferty może skorzystać zarówno nowy, jak i dotychczasowy klient. Przez Internet ma możliwość wpłacić na depozyt aż 1 mln zł, natomiast aby otrzymać odsetki, będzie musiał wstrzymać się z ich wypłatą przez 12 miesięcy. Kapitalizacja odbywa się na koniec okresu.

Inbank – Lokata standardowa – 6,5 proc.

Kiedyś najlepsza oferta na rynku pod względem oprocentowania. Daje teraz niższe odsetki, ale ma bardziej przystępne warunki. Kierowana jest do każdego klienta i nie wymaga założenia konta - wystarczy wejść na stronę internetową banku i zgłosić chęć skorzystania z depozytu. Na pojedynczej lokacie można zdeponować 50 tys. zł dowolnych środków. Zerwanie spowoduje utratę odsetek, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. Środki gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny.

PKO BP - Lokata na nowe środki - 6,5 proc.

Flagowa oferta największego banku w Polsce pod względem liczby klientów skierowana jest do każdego, kto posiada darmowe konto osobiste. Wystarczy 1 tys. zł nowych środków, wpłaconych na rachunek po 13 sierpnia 2023 r. W przeciwieństwie do tego, co kiedyś, założyć można tylko jedną lokatę - w oddziale, telefonicznie, przez Internet lub mobilnie, a zerwanie spowoduje utratę odsetek. Zaletą jest brak górnego limitu wpłaty. Dokładnie taki sam produkt oferowany jest na trzy miesiące.

Toyota Bank - Lokata Plus – 6,2 proc.

W przeszłości jedna z najlepszych ofert, teraz trochę w tyle za konkurencją. Oprócz niższego oprocentowania od liderów Toyota Bank daje też stosunkowo niski limit wpłaty wynoszący 40 tys. zł, który jednak ma znaczenie tylko w teorii, ponieważ jeden klient może założyć aż dziesięć lokat. Wystarczy, że jest posiadaczem darmowego konta osobistego i korzysta z serwisu internetowego instytucji. Lokata odnawia się na tych samych warunkach, a jej zerwanie pozwala zachować wypracowane odsetki.

BOŚ Bank – EKOlokata promocyjna – 6,2 proc.

Nie zmieniana od długiego czasu oferta, kierowana do nowych i stałych klientów wymaga założenia darmowego konta osobistego oraz zgody na komunikację elektroniczną. Lokatę można otworzyć mobilnie i przez Internet, wystarczą dowolne środki większe niż 1 tys. zł i mniejsze niż 500 tys. zł. Jest odnawialna na standardowych zasadach i oprocentowaniu 3,1 proc. Trzeba tylko zgodzić się na komunikację elektroniczną.

ING Bank Śląski - Lokata Terminowa Plus 12M – 6 proc.

Kilka miesięcy temu stawka oprocentowania została podniesiona z 4 proc. do 6 proc. Aby jednak je uzyskać, trzeba dodatkowo otworzyć darmowe konto oszczędnościowe, które daje 7,9 proc. przez trzy miesiące (dla tych, którzy tego nie zrobią, jest lokata terminowa dająca 2,5 proc.). Poza tym warunki są dość standardowe – należy wpłacić co najmniej 1 tys. zł, ale nie więcej niż 100 tys. zł. Nie trzeba być nowym klientem. Lokata jest nieodnawialna i można ją założyć przez Internet lub mobilnie.

Credit Agricole – Lokata Na Nowe Środki - 5,5 proc.

Francuski bank okresowo przypomina sobie o oszczędzających i udostępnia promocyjne oferty. W przeszłości ich atrakcyjność była znacznie większa, teraz z można jedynie wspominać roczną lokatę mobilną, która dawała 10 proc. w skali roku. Mimo wszystko nie jest źle - oprocentowanie jest nieco niższe od liderów, ale warunki podobne. Górny limit wpłaty to 50 tys. zł, konieczne będą nowe środki. Wystarczy konto osobiste, można być nowym lub stałym klientem. Nietypowo lokaty nie można założyć przez Internet i mobilnie – tylko w oddziale i przez telefon.

Bank Millennium – Horyzont Zysku – 5,5 proc.

Oprocentowanie oferty zostało zmniejszone, mimo że w szczytowym momencie wynosiło tylko 6,5 proc. Aby skorzystać z produktu w Millennium wystarczy konto osobiste i co najmniej 1 tys. zł nowych środków (nie ma górnego limitu). Lokatę może otworzyć nowy i stały klient przez Internet, mobilnie lub w oddziale. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu, nie ma możliwości zachowania odsetek przy przedwczesnym zerwaniu lokaty.

Nest Bank – Nest Lokata Lojalna – 5,5 proc.

Gdy inni robią co mogą, aby możliwie uprościć zasady obowiązywania lokat i uczynić je możliwie przystępnymi, Nest Bank trzyma się postawionych wiele lat temu skomplikowanych wymagań. Aby utrzymać wysokie oprocentowanie, klient przez cały okres obowiązywania lokaty będzie musiał zapewnić miesięczny wpływ na konto w wysokości 2 tys. zł i dokonywać trzech przelewów lub operacji kartą miesięcznie. Jedynym udogodnieniem jest możliwość wpłaty dowolnych środków. Kapitalizacja jest roczna, a zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek.

Alior Bank – Lokata na nowe środki - 5,5 proc.

Alior też trzyma się swoich zwyczajów i nie walczy z innymi instytucjami, jeśli chodzi o wysokość oprocentowania. Warunki na lokacie rocznej stawia natomiast dość przystępne. Kierowana jest do nowych i stałych klientów, jednak tylko dla nowych środków (wpłaconych po 28 sierpnia 2023 r.) nie większych niż 200 tys. zł. Można ją założyć w oddziale, przez Internet i mobilnie, trzeba tylko wcześniej otworzyć darmowe konto osobiste z premią. Kapitalizacja odbywa się na koniec okresu.