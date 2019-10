LOT zwiększa ofertę

W sezonie zimowym, który właśnie się rozpoczął, LOT zaoferuje ponad 54,5 tys. rejsów, o 11 proc. więcej niż rok temu, a pod względem liczby miejsc będzie to wzrost o 14 proc.

Linia zainauguruje dwa połączenia długodystansowe: do Kolombo na Sri Lance i na lotnisko Pekin-Daxing. Na 17 trasach przewoźnik zwiększy częstotliwość, przywróci również krajowe połączenie z Warszawy do Bydgoszczy. Jak co roku LOT zawiesi część połączeń. Dotyczy to tras z Warszawy do Połągi, Splitu, Zadaru, Puli, Warny, z Krakowa do Dubrownika i Bukaresztu, a z Rzeszowa do Nowego Jorku.