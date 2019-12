Lotnisko Chopina w listopadzie obsłużyło ponad 1,4 mln pasażerów

W listopadzie z Lotniska Chopina skorzystało ok. 1 mln 446 tys. podróżnych, czyli o 13,4 proc. więcej niż przed rokiem - podały w poniedziałek służby prasowe warszawskiego portu. Próg 18 mln pasażerów został przekroczony 14 grudnia.

Jak wyjaśniono, od początku tego roku w ruchu międzynarodowym podróżowało ponad 15,8 mln pasażerów (wzrost o 6,4 proc.), a w ruchu krajowym ponad 1,6 mln osób (wzrost o 0,5 proc).

"Łącznie – od początku stycznia do końca listopada – z usług stołecznego portu skorzystało już 17 milionów 480 tysięcy osób. Jest to o 5,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Próg 18 milionów pasażerów został przekroczony już w ubiegłą sobotę – 14 grudnia. Oznacza to, że również rok 2019 będzie dla Lotniska Chopina rekordowy" - podkreślono.

Służby prasowe dodały, że z usług przewoźników niskokosztowych skorzystało 2,949 mln osób, a czarter wybrało nieco ponad 2 mln. Większość (59,2 proc.) podróżowało w strefie Schengen, a 40,8 proc. wybrało kraje spoza strefy. Nadal najpopularniejszą trasą wybieraną przez pasażerów (od stycznia do listopada) pozostaje Londyn - ponad 947,6 tys.

"Tak dobre wyniki po raz kolejny stanowią wyraźne potwierdzenie roli stołecznego portu jako ważnego punktu przesiadkowego w Europie Środkowej, który stale utrzymuje wysoką pozycję na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych" - zaznaczono.

Z początkiem listopada (od 3 listopada) pierwszy samolot LOT-u zainaugurował rejsy z Warszawy do Kolombo na Sri Lance. Lotnisko Chopina poinformowało, że 18 grudnia Wizz Air otworzy nowe połączenie do Edynburga (loty cztery razy w tygodniu). Od 11 stycznia 2020 otwarte będą kolejne trasy do Grenoble, Turynu i Werony (loty raz w tygodniu).

Lotnisko poinformowało ponadto, że od stycznia do końca listopada na pokładach wszystkich samolotów przewieziono 88 tys. 999,9 ton towarów - to wzrost o 4,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Natomiast przewóz poczty wyniósł 14 tys. 821,8 ton – wzrost o 3,5 proc.