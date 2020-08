Londyńskie lotnisko Gatwick zwróciło się do swoich wierzycieli o zmianę warunków spłaty zadłużenia o wartości 3,4 mld GBP. Ma to pomóc portowi w odbudowie po załamaniu ruchu lotniczego.

Drugie co do wielkości lotnisko w Wielkiej Brytanii chce, aby wierzyciele zrzekli się prawa do zobowiązań i zmienili niektóre warunki w dokumentach finansowych. Według jego władz, posiadacze ok. 47 proc. zadłużenia mieli już wyrazić na to zgodę.