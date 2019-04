Lotos zapowiada głęboką analizę przed decyzją o inwestycji w Polimery

Grupa Lotos chce dokonać głębokiej analizy projektu Polimery Police grupy Azoty przed podjęciem ostatecznej decyzji o objęciu udziałów, poinformował wiceprezes Lotosu Robert Sobków. Azoty liczą z kolei na szybkie zakończenie rozmów w tej sprawie.

Zobacz więcej Robert Sobków fot. Marek Wiśniewski

W piątek spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu planowanego przez Grupę Azoty projektu inwestycyjnego Polimery Police. Negocjacje mają dotyczyć objęcia przez Lotos nowych akcji spółki celowej PDH Polska o wartości do 500 mln zł. List intencyjny podpisały: Lotos, Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" oraz PDH Polska.



Jak mówił we wtorek wiceprezes Sobków, "nie możemy komentować tajemnic", ale "wewnętrzna stopa zwrotu przy tym projekcie jest w zakresie, który nas satysfakcjonuje i może być potencjalnie korzystna dla naszego przedsiębiorstwa". "W takich sytuacjach jest naszym obowiązkiem, żeby przyjrzeć się takiej inwestycji" - oświadczył. List nie zobowiązuje do partycypacji w czymkolwiek - zastrzegł.



Sobków przypomniał, że Lotos ma prawie 2 mld zł rezerw gotówkowych - znacznie wyżej niż poziom, który powinien utrzymywać - i jeśli ktoś podejmuje ze spółką takie rozmowy, to znaczy, że jest ona postrzegana jako poważny inwestor z zasobami pieniężnymi, pozwalającymi na realizację przedsięwzięcia.



Wiceprezes Lotosu ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski dodał, że to trzecia próba Lotosu "zmierzenia się z rynkiem petrochemicznym, a list z Azotami nie wyklucza żadnej możliwości związanej z samodzielną podróżą w petrochemię". "To podstawa głębokiej analizy, to jest intencja zbadania tego procesu i do 31 października mamy nadzieję na pozyskanie decydujących danych dla podjęcia decyzji" - mówił Demski o projekcie Polimery.



Z kolei prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki oświadczył we wtorek, że zakłada, iż po uzyskaniu zgód korporacyjnych proces zaangażowania się Lotosu "bardzo szybko zostanie zakończony" i umowa o objęciu przez Lotos udziału w PDH Polska zostanie podpisana.



Wardacki przypomniał, że oprócz listu intencyjnego z Grupą Lotos Azoty mają też listy intencyjne ws. objęcia udziałów PDH Polska przez podmioty koreańskie. 12 kwietnia spółka celowa PDH podpisała listy z koncernem Hyundai Engineering oraz KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation) co do potencjalnego wniesienia odpowiednio: do 80 i do 50 mln dol. Negocjacje warunków mają potrwać do 12 października 2019 r.



"Nie jest wykluczone, że łącznie będzie trzech partnerów zewnętrznych" - powiedział Wardacki, nie podając szczegółów. Jak dodał, że nie wiadomo jeszcze, jakie będą ostatecznie proporcje finansowania inwestycji w polimery pod względem udziału equity i długu. "W najgorszym wypadku będzie to podział w proporcji 50:50 proc" - powiedział prezes Azotów.



Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstać ma kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie.



PDH 18 kwietnia wybrała Hyundai Engineering na generalnego wykonawcę projektu Polimery Police za 992,8 mln euro. Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, realizacja projektu ma się zakończyć w czwartym kwartale 2022 r.