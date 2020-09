Źródła agencji Reuters donoszą, że Lufthansa może dokonać głębszej redukcji swojej floty niż wcześniej zakładano.

Niemiecki przewoźnik lotniczy – zdaniem informatorów – w grę wchodzić może redukcja nawet 130 maszyn, co oznaczałoby zmniejszenie floty o co najmniej 30 samolotów więcej niż planował wcześniej przewoźnik.

Według źródeł, liczba pracowników, która przed pandemią wynosiła około 140 tys. będzie zredukowana nawet o 20 proc. Stanowi to odpowiednik 28 tys. etatów, o 2 tys. więcej niż zapowiadała linia lotnicza.

Lufthansa oczekuje, że do końca 2020 r. uda się jej powrócić do stanu połowy działalności sprzed wybuchu pandemii i do 2/3 stanu z 2019 r. w roku 2021.