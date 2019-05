Luksemburg po stronie frankowiczów

Sąd nie może uszczęśliwić kredytobiorcy wbrew jego woli - uważa rzecznik generalny TSUE - pisze w środowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita".

"To dobra wiadomość dla zadłużonych we frankach" - zauważa dziennik. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Giovanni Pitruzzella zaprezentował we wtorek przed Trybunałem opinię, która jest korzystna dla frankowiczów. Z dużym prawdopodobieństwem zostanie ona przyjęta w wyroku TSUE - podaje gazeta.

"Rzecznik stwierdził, że sąd nie może uznać umowy o kredyt frankowy za nieważną wbrew interesowi konsumenta. To konsument w procesie wskazuje, co leży w jego interesie. Sąd nie może uznać abuzywnej klauzuli za obiektywnie korzystną dla konsumenta i pozostawić w mocy wbrew jego woli wyrażonej w procesie" - pisze "Rzeczpospolita". Jak jednak zauważa dziennik, to polski sąd musi najpierw ustalić, że umowa zawiera niedopuszczalne klauzule.

Rzecznik w opini wskazał także, "że prawo UE nie pozwala, aby sąd krajowy uzupełniał luki w umowie po usunięciu nieuczciwych klauzul określających sposób i wysokość świadczenia, które prowadzą do niekorzystnego dla konsumenta upadku umowy, a więc aby je sztukował. Wola konsumenta, który uważa, że stwierdzenie nieważności całej umowy jest dla niego niekorzystne, przeważa nad utrzymaniem umowy w mocy" - czytamy w dzienniku.