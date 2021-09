Lutkiewicz: Polskie firmy potrafią odnieść sukces zagranicą

– Żeby odnieść sukces zagranicą, trzeba zbudować mocne podstawy na rodzimym rynku. Polska to duży rynek, pozwalający wyrosnąć wielu firmom. Jeśli wchodzimy na wystarczająco wysokie obroty i zyski, to możemy je reinwestować wychodząc za granicę. Najłatwiej wejść do krajów ościennych, bliskich nam mentalnie i kulturowo, ale z czasem można planować dalszą ekspansję. Mamy w Polsce przykłady firm, którym to się udało - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.