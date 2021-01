Ma 240 mln USD w bitcoinach i dwie szanse na ich odzyskanie

Niemiecki programista ma bitcoiny warte ok. 240 mln USD. Zapomniał jednak hasła dającego do nich dostęp. Zostały mu tylko dwie próby, donosi The Guardian.

Stefan Thomas dostał 7002 bitcoiny dekadę temu za zrobienie nagrania wideo wyjaśniającego jak działa kryptowaluta. Wówczas jej kurs mieścił się w przedziale 2-6 USD. Obecnie wartość należących do programisty bitcoinów to ok. 240 mln USD, przypomina The Guardian. Problem polega na tym, że Thomas zapomniał hasła i nie ma do nich dostępu. Tzw. prywatny klucz, pozwalający skorzystać z bitcoinów, przechowuje na dysku IronKey, który po dziesięciu nieudanych próbach logowania zaszyfruje ostatecznie dane. Programista wykorzystał już osiem.

- Po prostu położę się i pomyślę. Potem usiądę do komputera z nową strategią, a jeśli nie zadziała, znów będę próbował – powiedział Thomas w rozmowie z The New York Times. Programista wyznał, że obecne doświadczenie zniechęciło go do kryptowalut. - Cały ten pomysł, aby być własnym bankiem. Powiem tak: czy robisz sobie sam buty? Powód, dlaczego mamy banki, jest taki, że nie chcemy zajmować się tym wszystkim, co robią banki – powiedział Thomas. Chainalysis, firma analizująca dane o kryptowalutach szacuje, że ok. 20 proc. z istniejących 18,5 mln bitcoinów jest straconych lub bezpowrotnie „uwięzionych” w portfelach, do których nie ma dostępu. W środę bitcoin tanieje o 5,6 proc. do 33789,43 USD. Wcześniej w tym roku jego kurs zbliżył się do 42 tys. USD. Na początku 2020 roku notowano go po trochę ponad 8 tys.

