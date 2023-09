Mabion mial 15,2 mln zł zysku w II kwartale

W II kwartale 2023 r. zysk netto Mabionu wyniósł 15,2 mln zł, niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Wynik jest o 71 proc. lepszy od oczekiwań analityków (konsens PAP). Przychody spółki spadły r/r o 18 proc. do 36 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła o 241 proc. do 19,2 mln zł.

Spółka, która jest podwykonawcą Novavaksu przy produkcji szczepionki na koronawirusa, podtrzymała cel, jakim jest osiągnięcie 150 mln zł przychodów w 2023 r. Natomiast oczekiwania co do marży EBITDA podwyższono z 25 do ponad 30 proc.

“Wyniki oceniamy pozytywnie, zwracając jednocześnie uwagę, że gwarantowane przychody od Novavaksu są do II kwartału 2024 r., a po tym okresie spółka musi pozyskać nowych klientów, aby podtrzymać poziom realizowanych wyników” - komentują analitycy Noble Securities.