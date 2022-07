Magazyny gazu pilnie potrzebne

Inwestycja obejmie podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach na Dolnym Śląsku i pozwoli zwiększyć jego pojemność z 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. W efekcie Wierzchowice będą odpowiadać za prawie połowę krajowych zdolności magazynowych, które po rozbudowie sięgną 4,03 mld m. sześc. Łączny koszt inwestycji to ponad 385 mln zł a czas jej realizacji to 30 miesięcy.

Mając na względzie najbliższą zimę, PGNiG zapełnia te magazyny, które ma.

„W tym roku, ze względu na sytuację geopolityczną, proces napełniania magazynów rozpoczęliśmy wcześniej i dziś są one wypełnione niemal w 100 procentach” – podkreśla spółka.

PGNiG ma w sumie pięć magazynów złożowych oraz dwa magazyny kawernowe, w których gaz gromadzony jest w pustych przestrzeniach (tzw. kawernach) utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania.