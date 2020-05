Maląg: w maju liczba osób rejestrujących się w urzędach pracy porównywalna do kwietnia

Liczba osób rejestrujących się jako osoby bezrobotne w maju jest porównywalna, a nawet trochę niższa od poziomów kwietniowych - powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że w jej ocenie instrumenty tarczy antykryzysowej, które mają chronić miejsca pracy, zadziałały.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia minister była pytana o poziom bezrobocia, czy potwierdzają się wcześniejsze prognozy mówiące o dużym wzroście liczby bezrobotnych. Maląg odpowiedziała, że w jej ocenie instrumenty tarczy antykryzysowej zadziałały. "Ponad 46 mld zł, które trafiły do przedsiębiorców, w celu ochrony miejsc pracy; to był priorytet tych wszystkich działań, które rząd wprowadzał i nadal wprowadza" - zaznaczyła.



Przypomniała, że według szacunków resortu rodziny, na koniec kwietnia stopa bezrobocia wyniosła 5,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc. w stosunku do marca). "Obserwujemy teraz jak wygląda maj. W porównaniu do kwietnia można powiedzieć jest porównywalny. Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne jest nawet może ciut niższa. Zakładamy, że wprowadzone mechanizmy spowodują, że osób bezrobotnych będzie jak najmniej" - poinformowała szefowa resortu.