Od początku trwania programu "500 plus" do rodzin trafiło już 134,4 mld zł – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "Świadczenie przysługuje od narodzin aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Oznacza to w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko" - dodała.

W 2021 r. następuje zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski o świadczenie na nowy okres będzie można składać online już od 1 lutego, a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus" będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Z kolei złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Szefowa MRiPS wskazuje, że program "Rodzina 500 plus" to przede wszystkim inwestycja w przyszłość dzieci, ale też poprawa bieżącej sytuacji rodzin.

"Świadczenie przysługuje od narodzin aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Oznacza to w sumie aż 108 tys. zł wsparcia na jedno dziecko. Od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a świadczenie otrzymuje co miesiąc blisko 6,6 mln dzieci. To najlepiej pokazuje skalę naszych działań na rzecz polskich rodzin" – podkreśla Maląg.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku – a więc z zachowaniem ciągłości wypłaty świadczenia.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.