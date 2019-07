Małe miasta ostoją centrów handlowych

Wszystkie statystyki wskazują, że polski rynek powierzchni handlowej osiągnął fazę dojrzałości. Od pięciu lat dynamika wzrostu nowej powierzchni najmu wyraźnie zwalnia.

Spodziewany tegoroczny wolumen nowej podaży, nieznacznie tylko przekraczający 400 tys. m kw., to najniższy przyrost w ciągu ostatnich dwóch dekad, wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland. Najwięcej tego rodzaju obiektów buduje się w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. Wśród nowych obiektów dominują centra i parki handlowe mniejsze niż 15 tys. m kw. Do końca roku łączna powierzchnia najmu powinna przekroczyć 15 mln m kw. Na koniec czerwca w budowie znajdowało się ok. 360 tys. m kw., z czego połowa przewidziana jest do otwarcia do końca 2019 r. Szacuje się, że w 2020 r. tempo wzrostu nowej podaży jeszcze bardziej wyhamuje, co jest rezultatem braku dużych projektów w fazie budowy.