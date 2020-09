Małopolska w Karkonoszach

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju w ciągu trzech dekad przeżywało już zawirowania, głównie z powodów logistyczno-finansowych.

Organizująca ten event fundacja Instytut Studiów Wschodnich (ISW) kiedyś doszła do ściany, ale wtedy włączył się ambitny partner — samorząd Małopolski. Wrześniowa zbiórka przy krynickim deptaku okrzepła, tworząc silną regionalną markę. Notabene tuż po niej odbywał się w tym samym miejscu ogólnopolski festiwal biegowy. Tę drugą imprezę koronawirus w tym roku wyeliminował, ale XXX Forum Ekonomiczne przygotowywane było w miarę normalnie. Powiat nowosądecki oznaczony został jednak epidemicznym kolorem czerwonym, który ostatnio poprawił się na żółty, ale do zieleni mu daleko. Dlatego ISW awaryjnie przeniósł flagowy event z Krynicy-Zdroju do ogromnego hotelu Gołębiewski w Karpaczu.