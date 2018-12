Mały biznes potrzebuje technologii

Prawie co trzecia firma z sektora MŚP przyznaje, że nie wie, jakie działania powinna podjąć, by zacząć działać bardziej innowacyjnie.

Mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa są wciąż zachęcane do aktywności przekładających się na większą innowacyjność, to często czują się zagubione w świecie, który wywiera na nich presję bycia bardziej nowoczesnym. Do przedstawionej sytuacji przyczynia się również brak jasnej definicji innowacji w biznesie, co prowadzi do tego, że coraz więcej przedsiębiorców traktuje słowo „innowacja” jak hasło w korporacyjnym żargonie. A czym dla MŚP jest innowacja? 60 proc. przedstawicieli tego sektora definiuje ją jako projektowanie produktów, dla 56 proc. jest to udostępnianie pracownikom nowoczesnych narzędzi, a 54 proc. respondentów określa ją jako stopniowe usprawnianie procesów biznesowych — dowiadujemy się z analizy przeprowadzonej za zlecenie firmy Ricoh.

Co ciekawe, 62 proc. respondentów uważa swoją firmę za nowoczesną, a za najbardziej innowacyjne — następujące działy: finanse (56 proc.), IT (48 proc.), marketing (48 proc.) i sprzedaż (47 proc.). Niepokoi jednak fakt, że aż 30 proc. przedstawicieli MŚP przyznaje, że nie wie, od czego zacząć, aby działać w bardziej innowacyjny sposób. Tym bardziej, że umiejętne wykorzystanie szansy, którą dają nowoczesne rozwiązania, ma kluczowe znaczenie dla przetrwania na rynku. Szczególnie, że technologie drastycznie zmieniają jego oblicze. Znane firmy tracą na znaczeniu, a na ich miejscu pojawiają się produkty i usługi, o których istnieniu do niedawna konsumenci nawet by nie pomyśleli. Obrazuje to choćby przykład z branży motoryzacyjnej, w której czołowe marki z długoletnią historią stają się coraz mniej warte, a na znaczeniu zyskuje powstała stosunkowo niedawno, ale od początku wdrażająca innowacyjne technologie Tesla.

Według ekspertów z firmy Ricoh wyniki badań wskazują na trzy obszary, na rozwoju których powinny skupić się przedsiębiorcy z sektora MŚP chcący tworzyć innowacyjne przedsiębiorstwa. Pierwszym jest budowanie bliższych relacji z konsumentami. W tym obszarze kluczowe okazuje się wykorzystanie nowych technologii, które mogą wspomóc firmy w utrzymaniu wysokiego standardu obsługi klienta i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej — co jest istotne już dla 54 proc. ankietowanych.

Kolejnym zagadnieniem jest podniesienie efektywności pracy, czego według specjalistów nie da się osiągnąć bez inwestycji w innowacyjne narzędzia, które pozwolą uprościć kluczowe procesy. Istotne jest to, że wdrożenie nowych technologii wcale nie musi wiązać się z reorganizacją struktury firmy. Zazwyczaj wystarcza bowiem wdrożenie jednego systemu, np. elektronicznego obiegu faktur, aby firma odczuła korzyści płynące z takiej inwestycji.

Ostatnim obszarem, nad którym powinien pochylić się mały biznes, jest odpowiednie zagospodarowanie wiedzy i umiejętności pracowników. Zdaniem specjalistów z firmy Ricoh powinno się to wiązać z zapewnieniem im dostępu do nowoczesnych rozwiązań i wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska pracy.