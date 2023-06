Mapa GPW: CD Projekt, Cognor, Będzin, Tauron i Rainbow w centrum uwagi

Zobacz także Analiza techniczna spółek z GPW odc. 47

Po korekcie do zwyżki próbuje wrócić CD Projekt. W rejestrze krótkiej sprzedaży KNF od paru dni nie było zmian. Tymczasem w rozmowie z branżowym portalem GamesIndustry.biz Michał Platków-Gilewski, który od roku jest w zarządzie zależnego CD Projekt Red i od lat odpowiada za PR, przekonuje, że w czasie debiutu w 2020 r. “Cyberpunk” był grą lepszą niż to zostało odebrane, ale szybko modne stało się, by ją źle oceniać. Zapewnia, że “Phantom Liberty”, rozszerzenie do “Cyberpunka”, które zostanie wydane pod koniec września, wynagrodzi tym, którzy byli niezadowoleni.

Notowania Cognora odbijają po informacji, że prezes spółki w transakcji pakietowej zapłacił za część akcji ponad 36 proc. więcej niż kosztowały na rynku.

Nie słabnie hossa na akcjach Elektrociepłowni Będzin. W zawiadomieniu, jakie zarząd wczoraj skierował do prokuratury, o przestępstwo manipulacji posądzono użytkowników forum Bankier.pl.

Drożeją akcje Taurona, bo powrócił temat utworzenia NABE, czyli podmiotu, do którego miałyby zostać przekazane aktywa węglowe energetycznych spółek. Z informacji portalu WNP.pl wynika, że w najbliższy piątek, 30 czerwca 2023 r., zwołano posiedzenie rady nadzorczej PGE GiEK, czyli spółki, w oparciu o którą ma być budowana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Drożeją akcje Rainbow Tours, który pochwalił się skokiem przychodów w maju.