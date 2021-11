Maspex repolonizuje polską wódkę

Koncern spożywczy kupuje od rosyjskiego właściciela CEDC, lidera polskiego rynku wódki i producenta m.in. Żubrówki. Wartość transakcji to prawie 4 mld zł

Najbardziej rozpoznawalne marki polskiej wódki przez lata miały zagranicznych właścicieli, ale zaczyna się to zmieniać. We wtorek Maspex, największy rodzimy koncern spożywczy, ogłosił podpisanie wstępnej umowy przejęcia CEDC, lidera polskiego rynku wódki pod względem wolumenu. Sprzedającym jest Roust Trading, należący do rosyjskiego miliardera Roustama Tariko. Oferta Maxpeksu opiewa na 3,89 mld zł (bez uwzględnienia ewentualnych earn-outów), a na transakcję będzie się jeszcze musiał zgodzić UOKiK.