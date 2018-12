Mastercard i The Heart budują „fabrykę start-upów”

Instytucje ogłosiły utworzenie wspólnej platformy budowania technologicznych firm, których projekty będą odpowiadać bezpośrednio na zgłoszone przez korporacje problemy.

The Heart, warszawski ośrodek wspierający rozwój młodych firm i łączący je z korporacjami, oraz Mastercard zdecydowały się na rynkowy eksperyment. Ogłosiły powołanie platformy, w ramach której zakładane będą nowe spółki lub zespoły projektowe – The Heart Ventures. Nie jest to ani fundusz venture capital ani akcelerator przedsiębiorczości. Koncept współfinansowany przez Mastercard zakłada wypracowania schematów, w oparciu o które uruchamiane będą spółki, i utworzenie zaplecza pozwalającego na scentralizowane administrowanie nimi. Ma to zmniejszyć koszty związane z prowadzeniem firm i skrócić czas potrzebny na wprowadzenie ich na rynek.

Zobacz więcej Wspólnie z The Heart i zaproszonymi partnerami będziemy budować nowe spółki i otwierać dla nich światowe rynki – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard w Polsce. WM

Udziały w start-upach – całościowe lub większościowe, w zależności od sytuacji – będzie mieć The Heart. Specjalistów do firm zamierza rekrutować wykorzystując własną sieć kontaktów.

Ośrodek od lat funkcjonuje na skraju środowisk startupowego i korporacyjnego. Jak zaznacza Maciej Marszałek, partner zarządzający The Heart Ventures, instytucja zna i rozumie w związku z tym możliwości jednych i potrzeby drugich. W obrębie platformy będą więc zakładane firmy, których celem ma być opracowywanie rozwiązań odpowiadających na wyzwania, przed jakimi stoją pojedyncze korporacje lub cała branża. Obecnie brane pod uwagę obszary to insuretech, fintech, retailtech.

Koncept został już przetestowany na trzech projektach, z których najprawdopodobniej dwa zostaną formalnie przekształcone w spółki. Przedstawiciel The Heart Ventures na razie jeszcze nie chce ujawniać szczegółów. Zapewnia natomiast, że rozrysowanych jest już kilka kolejnych projektów i przygotowywanych do realizacji.

Za wcześnie jeszcze, aby mówić o dalszych losach spółek, niemniej jednak idea zakłada m.in. późniejszą sprzedaż firm korporacjom lub funduszom venture capital. W planach jest rozszerzanie ich działalności również o rynki zagraniczne.

„Strategiczne partnerstwo z Mastercard daje The Heart Ventures dostęp do unikalnego know-how i możliwość tworzenia rozwiązań, które mają potencjał globalny. Działając razem jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć korporacje, które próbują transformować swój biznes i w zwinny sposób rozwijać nowe przedsięwzięcia” – zaznaczył w komunikacie Tomasz Rudolf, prezes The Heart.

The Heart Ventures będzie prowadzony we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami Mastercard Labs. I jest kolejnym realizowanym razem projektem. Mastercard zaangażowany jest w korporacyjne centrum innowacji The Heart, inicjujące m.in. spotkania start-upów z biznesowymi gigantami, szkolenia dla przedsiębiorców i programy wspierające rozwój sektora technologicznego w Polsce. Będzie też partnerował instytucji w realizacji zadań operatora piaskownicy regulacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego dla spółek rozwijających nowe technologie z branży finansowej (w tym projekcie partnerami są również kancelaria prawna Bird & Bird i firma doradcza EY).