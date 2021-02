Matryca VAT: co należy rozumieć jako paszę

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie tzw. matryca stawek VAT. Jej wprowadzenie miało za zadanie ułatwić podatnikom przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT do sprzedawanych towarów. Niestety, nadal wiele kwestii budzi wątpliwości podatników.

Lidia Adamek-Baczyńska, doradca podatkowy, partner w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Monika Maćkowiak, konsultant w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA

Od 1 lipca 2020 r. weszła w życie tzw. matryca stawek VAT. Jej wprowadzenie miało za zadanie ułatwić podatnikom przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT do sprzedawanych towarów. Niestety, nadal wiele kwestii budzi wątpliwości podatników.

Co do zasady, zgodnie z nową matrycą towary są klasyfikowane według kodów Nomenklatury Scalonej (CN), a nie – jak dotychczas – według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Taka klasyfikacja jest szczególnie ważna dla producentów i sprzedawców towarów objętych obniżonymi stawkami VAT, albowiem stawki te zasadniczo mają zastosowanie do sprzedaży towarów należących do odpowiednich grupowań CN. Ta generalna zasada nie dotyczy jednak wszystkich towarów. Część z nich została wskazana w matrycy stawek VAT wyłącznie wg opisu. Przykładowo w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (stawka VAT 8 proc.) pod poz. 10 zostały wskazane nawozy i środki ochrony roślin (zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej) oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych – bez względu na klasyfikację CN. Oznacza to, że stawka VAT w przypadku tych towarów nie jest uzależniona od grupowania ich w klasyfikacji CN lecz faktycznego przeznaczenia.

I tu pojawiają się wątpliwości. Co należy rozumieć przez „paszę”, wskazaną w poz. 10 załącznika nr 3 ustawy o VAT? Czy za „paszę” można uznać również różnego typu dodatki, takie jak np. kreda pastewna? Sprawa jest o tyle istotna, że przed wprowadzeniem matrycy stawek VAT dodatki do paszy były opodatkowane obniżoną stawką 8 proc. VAT.

Niestety, próżno szukać definicji pojęcia „pasza” w ustawie o VAT. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, czy w potocznym znaczeniu słowa „pasza” mieszczą się wszelkiego typu dodatki. Pomocniczo można posłużyć się definicją tego pojęcia zawartą w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, która odwołuje się do unijnej definicji paszy i materiałów paszowych, tj. rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 28 stycznia 2002 r. Zgodnie z unijną definicją jako paszę (lub materiały paszowe) należy rozumieć substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. Posiłkując się przedmiotową definicją należy uznać, że dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie wszystkich dodatków do paszy powinno zostać opodatkowane obniżoną stawką 8 proc. VAT.

Zdrowy Biznes Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych ZAPISZ MNIE

× Zdrowy Biznes autor: Katarzyna Latek Wysyłany nieregularnie Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych Chcę otrzymywać newsletter * ZAPISZ MNIE Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Organy podatkowe potwierdzają, że definicję paszy i materiałów paszowych należy rozumieć szeroko. Przykładem takiego stanowiska może być wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wiążącą informacja stawkowa (WIS) z 3 lipca 2020 r., sygn. 0115-KDST2-1.450.72.2020.2.AW. Przedmiotowa WIS została wydana w sprawie zastosowania obniżonej 8-procentowej stawki VAT do dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kredy pastewnej. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku towarów/usług wskazanych w nowej matrycy VAT, bez względu na kod CN lub symbol PKWiU, nie została wskazana ich jednoznaczna definicja. W przypadku tych towarów/usług ich opodatkowanie będzie zależało w głównej mierze od stanowiska organów podatkowych zaprezentowanych w Wiążących Informacjach Stawkowych.