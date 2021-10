Meble z opakowań po przekąskach

Nestlé i PepsiCo budują system zbierania, segregacji i recyklingu tzw. opakowań elastycznych. W drugim życiu będą np. meblami i matami do wygłuszania pomieszczeń.

650 tys. ton – tyle plastikowych opakowań zużywają rocznie Polacy. 5 proc. z nich stanowią opakowania elastyczne i wielomateriałowe, np. torebki po czipsach, płatkach, papierki po cukierkach, batonikach i daniach instant.

Komisja Europejska zachęca przedsiębiorców do recyklingu albo powtórnego wykorzystania opakowań. Wprowadza podatek śmieciowy – 800 EUR za tonę niezebranych przez firmy do przetworzenia odpadów opakowaniowych - oraz wymagania dotyczące stosowania recyklatów w produkcji nowych opakowań. Przedsiębiorcy coraz aktywniej zabiegają więc o odzyskanie opakowań wprowadzonych na rynek. W segmencie butelek PET pomóc ma system kaucyjny. Znacznie trudniej natomiast poradzić sobie z zagospodarowaniem odpadów elastycznych.

Nestlé Polska i PepsiCo Polska próbują zmierzyć się z wyzwaniem. Uruchamiają projekt o nazwie ReFlex. Ma na celu zacieśnienie współpracy z przedsiębiorstwami z rynku odpadów, sortowniami i recyklerami oraz edukację konsumentów, by jak najwięcej tego typu śmieci zostało wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Firmy będą finansować prace związane z sortowaniem, transportem i przetworzeniem zużytych opakowań po przekąskach czy słodyczach.

- Spakowane w belach mogą trafić do recyklerów, gdzie są doczyszczane i poddawane np. rozdrabnianiu na mniejsze elementy, które posłużą jako surowiec wtórny. Są wykorzystywane np. do produkcji mat wygłuszających w studiach nagrań. Największe zainteresowanie budzą jednak w przemyśle meblarskim, gdzie można je wykorzystać np. do produkcji elementów konstrukcyjnych mebli tapicerowanych – mówi Tadeusz Pokrywka z Eco Solution, firmy będącej partnerem koncernów spożywczych, koordynującej działania w projekcie opakowaniowym.

Odpady elastyczne mogą stanowić alternatywę dla drogiego drewna oraz materiałów budowlanych.

Płyty ze śmieci: Z rozdrobnionych i sprasowanych opakowań po przekąskach przedsiębiorcy produkują płyty mające zastosowanie w przemyśle meblarskim czy budownictwie.

- Jeszcze niedawno wydawało się, że zbieranie i recykling materiałów elastycznych jest niemożliwy, jednak dzięki partnerstwu z PepsiCo i Eco Solution jest szansa, że uda się je efektywnie zagospodarować – mówi Artur Jankowski, prezes Nestlé Polska.

Zachęca do przyłączenia się także innych przedsiębiorców. Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska, podkreśla, że tylko dzięki temu możliwy będzie recykling opakowań elastycznych na dużą skalę.

Magdalena Dziczek, dyrektor biura Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach Eko-Pak, zapewnia, że upowszechnienie systemu nie tylko przyczyni się do zwiększenia poziomu recyklingu, ale także będzie stymulować innowacje w branży opakowań oraz na rynku surowców wtórnych.