Media: Trump nie płacił podatków, jak 75,5 mln innych Amerykanów

W 10 z 15 lat przed wyborem na prezydenta USA Donald Trump nie zapłacił podatku federalnego, a w wyborczym 2016 i 2017, pierwszym roku w Białym Domu oddał fiskusowi tylko 750 USD, napisał The New York Times, twierdząc iż dotarł do zeznań podatkowych miliardera.

Zapowiadając publikację w niedługim czasie kolejnych rewelacji wynikających z zeznań podatkowych Trumpa i jego firmy gazeta wskazała, że córka prezydenta, Ivanka Trump, podała w zeznaniu dochód uzyskany z firmy konsultingowej, której jest współwłaścicielką, na kwotę, która dokładnie odpowiada odliczeniu podatkowemu za usługi konsultingowe podanemu przez Trump Organization. W latach 2010-2018 Trump miał wydać na usługi konsultingowe, odliczane od podatku, łącznie 26 mln USD. The New York Times zwraca również uwagę, że deklarując straty Trump odliczał sobie od podatku kwoty wydawane na rezydencje, samoloty, a nawet 70 tys. USD, które zapłacił za przygotowanie fryzury przed występami telewizyjnymi.

Zobacz więcej Donald Trump fot. Bloomberg

Media przypominają, że w 2012 roku Trump krytykował ówczesnego prezydenta Baracka Obamę, że ten zapłacił tylko 161,95 tys. podatku. Tymczasem w 2016 roku, kiedy wygrywał wybory prezydenckie, zapłacił tylko 750 USD podatku federalnego kiedy przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe przekazało fiskusowi ok. 14 tys. USD. The New York Times pisze, że oszukani mogą się czuć również najbogatsi Amerykanie. Reporter gazety David Leonhardt podkreślił, że w okresie dwudziestu lat, na które gazeta ma zeznania podatkowe, Trump zapłacił łącznie ok. 400 mln USD mniej podatku federalnego niż równie bogata jak on osoba, która jednak podatek płaciła. Trump nie jest jednak wyjątkiem jeśli chodzi o niepłacenie podatków. Ok. 75,5 mln, czyli 43,3 proc., gospodarstw składających deklaracje nie płaci żadnego podatku federalnego, wyliczyło Tax Policy Center. Powód może być jednak inny niż w przypadku Trumpa. Don Fullerton, profesor finansów z Uniwersytetu Illinois zwrócił uwagę, że analiza danych wskazuje iż najwięcej niepłacących podatków jest wśród osób starszych, które nie mają wysokich dochodów. Wyliczył, że podatku federalnego nie płaci 11 proc. ludzi z przedziału wiekowego 25-55. W przypadku Amerykanów powyżej 55 roku życia odsetek ten rośnie do 48 proc., a w przypadku osób powyżej 75 roku życia sięga 80 proc.

