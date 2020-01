Medinice skoczyło po pierwszej umowie

Spółka z NewConnect sprzedała do Indii licencję na elektroniczną opaskę uciskową. Kurs wzrósł o jedną czwartą.

360 tys. USD, czyli około 1,4 mln zł w pięciu rocznych transzach plus tantiemy ze sprzedaży — to wartość umowy podpisanej przez opracowującą technologie medyczne z zakresu kardiologii i kardiochirurgii spółkę Medinice z NewConnect. Umowę podpisano z dystrybutorem, który uzyskał wyłączność na rynku indyjskim na sprzedaż rozwiązania PacePress. To opracowanaprzez spółkę opaska uciskowa, która ma minimalizować ryzyko powikłań i poprawiać komfort pacjentów po wszczepieniu urządzeń elektrofizjologicznych. Kontrakt z indyjskim dystrybutorem jest pierwszą komercjalizacją produktu w historii Medinice — ale spółka zapewnia, że to tylko początek.