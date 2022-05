Mentoring biznesowy – najskuteczniejszy dla lidera sposób na osiągnięcie celu

Mentoring w ostatnich latach staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że coraz więcej liderów przekonuje się o jego skuteczności, co potwierdzają liczne badania.

Następstwem czasów VUCA, o których jeszcze niedawno tyle się mówiło są czasy BANI (skrót od: brittle, anxious, non-linear, imperceptible). Rzeczywistość przyspieszyła tempa stając się krucha, niespokojna, nieliniowa i właściwie całkowicie nieuchwytna. Co więcej, raczej nie zapowiada się, że zwolni. Liderzy, mierząc się z coraz trudniejszymi wyzwaniami, potrzebują szybkiego, celowego i skutecznego wsparcia. Wielu z nich właśnie dlatego wybiera mentoring.

Skuteczność mentoringu bierze się z połączenia dwóch elementów: koncentracji na indywidualnych wyzwaniach biznesowych mentee i realnym wsparciu mentora we wdrażaniu zamian. Zamiast omawiać wyimaginowane case'y szkoleniowe, mentor całkowicie koncentruje się na rzeczywistości mentee, jego celach i wyzwaniach. Dzięki zaś cyklicznym spotkaniom w procesie mentoringowym, nie tylko jednorazowo je omawiają, mentor wspiera w konsekwentnym wdrażaniu kolejnych małych kroków, które budują duży efekt.

Liderzy, którzy pracują z mentorem podkreślają szybszy rozwój kompetencji zawodowych i osobistych, pogłębienie samoświadomości w roli lidera, zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości. Dodatkowo badania wskazują, że:

91% pracowników posiadających mentora deklaruje, że dzięki mentoringowi jest bardziej zadowolona ze swojej kariery

87% mentees dzięki relacji mentoringowej czuje wzmocnienie i większą pewność siebie

Praca z mentorem nad wzmocnieniem potencjału pozwala zwiększyć satysfakcję z pracy o 35%

Pracownicy, którzy mieli mentora awansowali pięciokrotnie szybciej niż pozostali

Kiedy warto rozważyć wsparcie mentora?

Praca z mentorem może być dobrym pomysłem kiedy chcemy się czegoś szybko i skutecznie nauczyć korzystając ze sprawdzonych praktyk, wdrożyć nawyki dobrego lidera, kiedy potrzebujemy obiektywnej, ale życzliwej opinii czy wsparcia w podjęciu decyzji zawodowej. Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom:

Klient 1: „Awansowałem na nowe stanowisko i mam teraz w zespole 25 osób. Potrzebuję szybko zbudować autorytet i sprostać wyzwaniom biznesowym, sporo ich. Tak duży zespół mam po raz pierwszy, a zawsze miałem problem z „mikromenedżmentem”, mam też przygotować nową strategię i ułożyć trudną współpracę z innymi działami.”

Klient 2: „Od lat jestem szefem dużego zespołu. Biznes jakoś idzie, ale ja mam wrażenie, że ludzie coraz bardziej zdemotywowani (hybryda robi swoje), ja zmęczony, zaczynam się zastanawiać czy to nie wypalenie. A może ja to wszystko mam źle poukładane?”

Klient 3: „Mam 18 lat doświadczenia w biznesie i poważnie zastanawiam się co dalej. Nie chcę już pracować po 12 godzin, ale jak myślę o zmianie pracy to po pierwsze nie jestem pewien co by to miało być, a po drugie nigdy nie miałem czasu na budowanie marki osobistej i nawet nie wiem od czego zacząć.”

Jeśli mentor ma doświadczenie biznesowe w powyższych obszarach oraz dobry warsztat i praktykę w roli mentora, może w tych sytuacjach pomóc dojść do sedna problemu, zdefiniować cel i plan działania. Dalej w procesie mentoringowym może pomóc wzmocnić pewność siebie mentee, uświadomić mu i wesprzeć w lepszym wykorzystaniu jego mocne strony. Może też w szczerej, zaufanej relacji przyjrzeć się barierom w działaniu mentee oraz towarzyszyć w ich skutecznym rozbrajaniu. Zobaczy również więcej możliwych ścieżek i rozwiązań dzieląc się swoim doświadczeniem. W efekcie mentee szybciej i bardziej świadomie osiągnie to, do czego zmierza.

Co to jest mentoring marki osobistej?

Przyjrzyjmy się bliżej Klientowi 3, który potrzebuje wsparcia w sprecyzowaniu dalszej ścieżki zawodowej. W pracy z mentorem klient może przyjrzeć się świeżym okiem swojemu profilowi (często z wykorzystaniem testów), swoim motywacjom, potrzebom, wartościom i kryteriom jakie powinna spełniać jego dalsza ścieżka rozwoju. Kiedy kierunek zmian jest wyraźnie określony, mentor może dalej pomóc w realizacji planu choćby przez wsparcie w skutecznym budowaniu marki osobistej.

Mentoring marki osobistej obejmuje zazwyczaj wybranie grup docelowych, zasięgowe punktów styku z nimi, opracowanie strategii treści oraz ustalenie realnego czasowo planu komunikacji, dopracowanie profilu na LinkedIn i wspieraniu we wdrażaniu planu (czasem z pomocą agencji czy copywritera). A jeśli po drodze pojawią się blokady w postaci przekonań na swój temat, czy obniżona pewność siebie – praca nad tym będzie integralną częścią procesu mentoringowego. Połączenie celowanego transferu wiedzy i pracy coachingowej powoduje, że Klient 3 ma szansę osiągnąć swój cel szybko i skutecznie.

Mierząc się z dynamiczną płynnością obecnej rzeczywistości warto mieć mocne wsparcie. Mentoring biznesowy z pewnością nie jest uniwersalną pigułką szczęśliwego rozwoju dla wszystkich. Jednak dzięki temu, że ofertuje zindywidualizowane podejście osadzone w realnych wyzwaniach mentee, charakteryzuje go duża skuteczność i szybkość osiąganych efektów.

Autorka artykułu: Agata Rybarska

Praktyk biznesu, mentorka i coach akredytowany przez European Mentoring & Coaching Council oraz International Coaching Federation. Wyróżniona na 5-tym miejscu w rankingu „Top 20 Coaches in Warsaw 2021.”, Forbes Women umieścił ją wśród „22 Polek, które warto obserwować w 2022 roku”. Ma ponad 15 lat doświadczenia menadżerskiego w globalnych korporacjach w marketingu i sprzedaży w regionie Europy Wschodniej. Zarządzała dużymi zespołami, pracowała dla ponad 30 marek na 7 rynkach. Wspiera liderów w indywidualnych procesach mentoringowych i coachingowych w różnych wyzwaniach biznesowych, najczęściej w obszarze budowania kompetencji przywódczych, rozwoju biznesu oraz marki osobistej i ścieżki kariery. Więcej na https://www.linkedin.com/in/agata-rybarska/ i https://agatarybarska.com/