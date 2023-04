Mercedes odnotował wzrost sprzedaży w I kwartale

Krisztian Bocsi

Światowa sprzedaż wzrosła o 3 proc. do 503 500 pojazdów, przy czym Europa odnotowała największą zwyżkę na poziomie 8 proc.

Głównym motorem wzrostu w tym kwartale były pojazdy elektryczne, których sprzedaż niemal podwoiła się do 51 600 sztuk.

Segment z najwyższej półki – obejmujący modele takie jak AMG, Maybach i klasa G – również odnotował solidny wzrost o 18 proc., osiągając sprzedaż 91 800 pojazdów w tym okresie.

Sprzedaż w dziale Mercedes-Benz Vans wzrosła w I kwartale o 12 proc., osiągając sprzedaż 98 900 pojazdów - najlepszy wynik w pierwszym kwartale w historii.

W zeszłym roku ceny Mercedesa zaliczyły silną zwyżkę. Średnia cena za samochód wyniosła ok. 72,9 tys. EUR, co jest wzrostem o 43 proc. w stosunku do 2019 r. Niemiecki koncern koncentruje się coraz bardziej na modelach z najwyższej półki, takich jak sedan klasy S.