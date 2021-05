Mester z Fed: perspektywy gospodarki poprawiają się, ale zagrożenia pozostają

Loretta Mester, przewodnicząca Banku Rezerw Federalnych (Fed) uważa, że polityka amerykańskich władz monetarnych pozostanie akomodacyjna jeszcze przez jakiś czas, donosi Reuters.

W opinii bankierki, co prawda perspektywy gospodarcze systematycznie poprawiają się, jednak postępy nie są wystarczające by Fed mógł przejść do zmniejszania wsparcia.

Podkreśliła, że w gospodarce nadal brakuje około 8 milionów miejsc pracy by osiągnęła ona stan zatrudnienia sprzed pandemii. To jeden z głównych czynników jakie władze monetarną będą brać pod uwagę przy ustalaniu ram swojej polityki.

Mester uważa, że wyskok inflacji, który będzie obserwowany w ciągu następnych kilku miesięcy będzie miał tymczasowy charakter i zejdzie ona poniżej 2-proc. celu.