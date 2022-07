Metale przemysłowe: jak silne mogą być spadki cen?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ceny metali przemysłowych od kilku miesięcy wyraźnie spadają. Jak mocno mogą jeszcze się obniżyć? Aby odpowiedzieć na to pytanie porównujemy wzrosty cen w obecnym cyklu z poprzednimi cyklami od 1970 r. Wniosek jest taki, że ceny powinny być już bliżej dołka niż szczytu.

Ceny metali przemysłowych silnie rosły od II poł. 2020 r. do początku 2022 r. Impulsem do tych wzrostów był najpierw ogromny popyt ze strony przemysłu, a w tym roku także wojna w Ukrainie i sankcję na Rosję, która jest istotnym eksporterem metali. W ostatnich miesiącach ceny metali spadają, a wielu analityków przewiduje, że są one już za szczytem i tym samym kończy się hossa.