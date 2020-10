MF: mimo koronawirusa samorządy nie mają drastycznych spadków wpływów z PIT i CIT

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, samorządy nie mają do czynienia z drastycznym spadkiem wpływów z PIT i CIT - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Skuza cytowany na Twitterze przez resort finansów wyjaśnił, że łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu udziałów w podatku PIT oraz subwencji ogólnej po ośmiu miesiącach br. kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r.



Wiceminister dodał, że odnośnie podatku CIT to należy odnotować wzrost przychodów o 25 mln zł.



Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok, subwencja ogólna (z wyłączeniem części oświatowej) wzrośnie o ponad 1,2 mld zł (7,3 proc.) w porównaniu do 2020 r. W 2020 r. subwencja wyniosła 16,86 mld zł. Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok ma to być 18,09 mld zł.