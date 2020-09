MF: od czwartku wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją

Od czwartku, 1 października wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją - przypomina w środę Ministerstwo Finansów. Resort zaznacza, że rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość.

Jak podał resort finansów, od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT.



Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, cytowana w komunikacie MF, zauważyła, że nowy sposób raportowania ograniczy konieczność składania przez podatników analogicznych informacji do urzędów skarbowych.



"Przedsiębiorcy nie będą musieli generować dwóch plików, składać dwóch podpisów i dwukrotnie wysyłać dokumentów. Nowy JPK_VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie będą angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku, ponieważ każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie" – poinformowała.



Rzeczkowska przypomniała, że przesunięcie terminu wprowadzenia nowego rozwiązania na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców miało związek z COVID-19 i było odpowiedzią na zgłaszane przez firmy postulaty.



Zgodnie z informacją MF, JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa. Podatnicy zaczną składać nowe JPK_VAT za okresy od 1 października 2020 r.



Wyjaśniono, że nowy plik JPK_VAT będzie obejmować: zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres; pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K); dodatkowe dane, które będą potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.



Nowy plik nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych ryczałtem (VAT-12). Nie będzie również dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).



Zaznaczono, że JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K. Plik będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).



Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.



Ministerstwo Finansów zapewniło, że udostępni przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomogą im przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona zostanie nowa wersja aplikacji e-mikrofirma oraz formularz interaktywny, które będą służyć do samodzielnego wypełnienia i wysłania plików. Oba narzędzia dedykowane są najmniejszym uczestnikom obrotu gospodarczego.



Według MF formularz interaktywny umożliwi przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K.



"Będzie to proste w obsłudze narzędzie webowe, wymagające połączenia z Internetem, które zastąpi dotychczasowy plik w formacie csv. Nowa wersja zostanie udostępniona od 1 października na podatki.gov.pl. Z formularza będą mogli korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją będzie się odbywać poprzez narzędzie Klient JPK, które umożliwi walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie to będzie obsługiwało również pozostałe pliki JPK na żądanie. Obecna wersja Klient JPK nie będzie już aktualizowana" - tłumaczy MF.



Aplikacja e-mikrofirma ma umożliwić wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie plików JPK_V7M i JPK_V7K, a także JPK_FA. Nowa wersja aplikacji zastąpi jej dotychczasową wersję desktopową i będzie udostępniona w październiku na podatki.gov.pl. Korzystanie z niej będzie wymagało dostępu do Internetu. Do aplikacji będzie się można zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Dotychczasowi użytkownicy tego narzędzia będą mogli płynnie przejść na użytkowanie nowej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami, dzięki wbudowanej opcji importu-eksportu danych. Nowe narzędzie będzie też obsługiwać wersje historyczne JPK_VAT dla potrzeb ewentualnych korekt wcześniejszych okresów. Obecna wersja aplikacji nie będzie już aktualizowana.



"Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, będą mogli skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany" - czytamy. Zastrzeżono, że na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. MF zapewnia, że kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.



MF zauważa, że duże znaczenie w przygotowaniu się do nowego JPK_VAT ma m.in. dostosowanie procesów wewnętrznych w zakresie klasyfikacji i oznaczeń towarów oraz usług. W przygotowaniu się do nowego sposobu raportowania pomoże też weryfikacja bazy towarów i usług oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego asortymentu.



"Warto sprawdzić, czy w swojej ofercie przedsiębiorca ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU i ocenić, czy sprzedaje towary, usługi, czy też świadczenia złożone. Warto również sklasyfikować systemy magazynowe (towaru), sprzedażowe i wykorzystywane do fakturowania, a także zaktualizować oprogramowanie komputerowe. Istotne jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników z wprowadzania nowych danych do systemu" - radzi resort finansów.



Przydatne informacje, materiały pomocnicze i najczęściej zadawane pytania można znaleźć na dedykowanej zakładce na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja. Szczegółowych informacji w zakresie nowego JPK_VAT udziela również infolinia Krajowej Informacji Skarbowej: kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe