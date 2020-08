MF: Polska i Ukraina podpisały deklarację o współpracy w walce z przestępcami podatkowymi

Ministrowie finansów Polski i Ukrainy podpisali polsko-ukraińską deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Jak dodano, to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa w tym zakresie.

"Ministrowie finansów Polski i Ukrainy: Tadeusz Kościński i Siergiej Marczenko podpisali deklarację o współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. To kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa w Europie w tym zakresie, zainicjowany przez premiera Mateusza Morawieckiego" - poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Finansów.



Deklaracja została podpisana podczas uroczystej ceremonii w Kijowie.



Jak podkreślił Kościński podczas spotkania z Marczenko, "skuteczna walka z oszustwami podatkowymi to wzrost bezpieczeństwa naszych obywateli i przedsiębiorców". Dodał, że to także "stabilny wzrost dochodów budżetowych i wzmocnienie realizacji naszych kluczowych polityk publicznych".



"Państwa muszą ściśle ze sobą współpracować, aby skutecznie zapobiegać próbom unikania opodatkowania i razem zwalczać oszustwa. Dlatego też zacieśniamy współpracę z innymi krajami. To również jeden z elementów dobrosąsiedzkich stosunków miedzy naszymi krajami. Po Słowacji, czas na Ukrainę" - powiedział cytowany na Twitterze MF szef resortu finansów komentując podpisaną deklarację.



Resort podkreślił, że piątkowe wydarzenie, to "efekt kilku miesięcy spotkań, wideokonferencji i rozmów przedstawicieli administracji skarbowej Polski i Ukrainy".



"Dzięki agresywnemu planowaniu podatkowemu lub współpracy z przestępcami, oszuści osiągają wyższe zyski i płacą niższe podatki. Zaburza to konkurencję i często skutkuje fiaskiem rzetelnych firm. Dlatego też nasze działania ukierunkowane są na zacieśnianie współpracy administracyjnej, wymianę informacji podatkowych i nowych technologii ze wszystkimi państwami, które zainteresowane są wspólnym działaniem" - powiedział cytowany na Twitterze MF wiceminister Jan Sarnowski.



W czwartek rozpoczęła się wizyta w Kijowie ministra Kościńskiego i wiceministra Sarnowskiego. Jak podał wcześniej PAP resort finansów, celem wizyty było podpisanie wspólnej deklaracji o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT.



Ukraina to kolejny kraj, z którym Polska zacieśnia współpracę podatkową. W czerwcu 2020 r. w Bratysławie podpisano wspólną deklarację ze Słowacją.



Jak podkreśla resort finansów, Polska działa na rzecz powstania koalicji państw, które chcą uczciwych podatków w Europie. "Mówimy o solidarności podatkowej. Autorem budowy koalicji krajów skupionych wokół idei solidarności podatkowej, jest premier Mateusz Morawiecki" - dodano.