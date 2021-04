MFW obniżył prognozy dla kilku azjatyckich gospodarek

Choć perspektywy dla światowej gospodarki poprawiają się, jednak rosnąca liczba nowych przypadków infekcji Covid-19 może, zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ograniczyć tempo wzrostu kilku ważnych gospodarek z regionu Azji Południowo-Wschodniej.

Kristalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Martijn Beekman

W efekcie tych obaw, MFW zdecydował się obniżyć prognozy dla pięciu największych rozwijających się gospodarek w tej części świata. Fundusz spodziewa się obecnie, że łączny PKB Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii i Wietnamu wzrośnie w 2021 r. o 4,9 proc. Wcześniejsza projekcja zakładała wynik na poziomie 5,2 proc. Szczególne obawy wiązane się z sytuacją w turystyce, która jest potężnym źródłem dochodu dla tego regionu.

Korekta w dół idzie w kontrze do oczekiwań MFW związanych z szerszym regionem Azji i Pacyfiku oraz całej światowej gospodarki. Instytucja podniosła bowiem projekcje dla nich do odpowiednio 7,6 z 7,3 proc. oraz do 6,0 z 5,5 proc. Fundusz tłumaczy, że za dodatnią weryfikacją stoją przede wszystkim gospodarki Japonii, Korei Południowej, Australii i Nowa Zelandii.

Większy optymizm jest też udziałem gospodarek w Chinach i Indiach. Dla Państwa Środka prognoza wzrostu PKB w bieżącym roku podskoczyła z 8,1 do 8,4 proc. Jeszcze mocniej zweryfikowano projekcję dla Indii, która wzrosła z 11,5 do 12,5 proc. MFW podkreśla, że prognozy dla tej drugiej obarczone są jednak, w porównaniu do innych krajów, znacznym czynnikiem ryzyka z powodu nieprzewidywalności dalszego rozwoju pandemii, gdyż restrykcje sanitarne spotykają się ze sporym oporem, m.in. z powodów religijnych.

Wzrost infekcji w Indiach ograniczał się do tej pory do pewnych stanów i obszarów - i nie jest to jeszcze problem ogólnokrajowy - stwierdził Jonathan Ostry, zastępca dyrektora MFW na region Azji i Pacyfiku.