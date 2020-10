MGM nie sprzeda najnowszego Bonda serwisom streamingowym

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ogłosiło, że „No Time To Die”, najnowsza część serii filmów o Jamesie Bondzie, nie zostanie sprzedana gigantom streamingowym.

To reakcja na niedawne spekulacje o rozmowach studia filmowego z serwisami streamingowymi Apple TV i Netflix w sprawie sprzedaży praw do najnowszego Bonda.

Pandemia spowodowała, że kinowa premiera „No Time To Die” była już kilkakrotnie przekładana. Pierwotnie film miał wejść na ekrany w kwietniu tego roku. Potem mówiło się o listopadzie, a obecnie o kwietniu przyszłego roku.