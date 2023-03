MI zawarło z PFR umowę na prefinansowanie inwestycji drogowych i kolejowych z KPO

fot. Marek Wiśniewski/Puls Biznesu

"Umowa finansowania inwestycji pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Polskim Funduszem Rozwoju SA została zawarta 15 lutego 2023 roku. Jej postanowienia odnoszą się do kwestii finansowania inwestycji realizowanych z części grantowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym do inwestycji drogowych" - podał resort.

Jak wskazało biuro prasowe, w przypadku inwestycji drogowych są one prefinansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, a PFR wypłaca środki w trybie refundacji.

Resort poinformował ponadto, że na inwestycje kolejowe, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, przeznaczono 11 mld zł.

Na początku lutego tego roku prezes PFR Paweł Borys poinformował, że PFR ma 15 mld zł na prefinansowanie Krajowego Planu Odbudowy w 2023 r. ze środków pochodzących z nadwyżek z Tarczy Finansowej.

"Prefinansowanie wystartowało. Środki z KPO muszą być wykorzystane w perspektywie połowy 2026 r. Duża część tych projektów to inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, które wymagają ok. 4 lat realizacji. Musimy więc wystartować już teraz, by wykorzystać te pieniądze. Jako PFR mamy nadwyżki z Tarczy Finansowej, które uruchamiamy (na prefinansowanie KPO - PAP), więc nie musimy emitować obligacji. Zakładamy, że to może być 15 mld zł w tym roku, przy założeniu, że nie będzie dostępu do środków z KPO. Jeżeli będzie dostęp do KPO, to nasze zaangażowanie będzie oczywiście mniejsze" - mówił Borys.

W ubiegłym roku PFR zarezerwował na prefinansowanie KPO ok. 2 mld zł.