Micolet wchodzi do Polski

Micolet, start-up prowadzący internetowy rynek używanej damskiej odzieży wchodzi na dwa nowe rynki, m.in. do Polski, donosi Ecommerce News.

Po wejściu do Polski i Holandii w tym roku Micolet będzie już działał na ośmiu europejskich rynkach. Obecnie jest obecny w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech. Start-up zatrudniający obecnie 50 osób wzrósł o 150 proc. w tym roku, a we Francji rósł co miesiąc o 50 proc. Micolet, który deklaruje "miliony euro" obrotów chwali się, że każdego dnia pozyskuje 50 tys. nowych użytkowników. W związku z dynamicznym wzrostem start-up otworzył niedawno nowy magazyn o powierzchni 10 tys....