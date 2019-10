Microsoft przechozi w fazę hard

Amerykański gigant podejmuje kolejną próbę udowodnienia światu, że w małym palcu ma nie tylko software, ale także hardware

Microsoft dał światu Windowsa, ale ambicje od dawna miał znacznie większe. Chodzi nie tylko o to, żeby sprzęt działał na systemie operacyjnym i aplikacjach koncernu, ale żeby na widok albo nawet tylko na myśl o nowych gadżetach z logo firmy szybciej zaczynały bić serca gadżeciarzy. Microsoft jest coraz bliżej osiągnięcia takiego efektu. Do tej pory kolejne laptopy z serii Surface wchodziły na rynek dosyć grzecznie, nie robiąc po drodze szumu porównywalnego z debiutami produktów Apple’a, Samsunga czy nawet Huaweia. Teraz to się zmieniło i Microsoft przykrył innych. Podczas konferencji w Nowym Jorku pokazał nie jedno, nie dwa ani nawet nie trzy urządzenia, ale od razu pięć, między wierszami podpowiadając klientom, że jest to idealny wybór podczas szału świątecznych zakupów — tegorocznych i przyszłorocznych. Trzy będą bowiem do kupienia jeszcze w tym roku, a dwa dopiero w przyszłym. Surface Neo i Surface Duo to dwa gadżety, które należą do nowej kategorii urządzeń dwuekranowych.