Miecz Damoklesa wisi nad bitcoinem

88 lat temu prezydent USA Franklin D. Roosevelt okradł Amerykanów ze złota i zakazał jego posiadania. Współczesna władza wchodzi w buty demokraty i coraz częściej przebąkuje o regulacji kryptowalut, stających się konkurencją dla państwowego pieniądza

Wymaga się, aby wszystkie osoby dostarczyły do 1 maja 1933 lub wcześniej wszystkie złote monety, złoty bulion i certyfikaty złota znajdujące się w ich posiadaniu do Banku Rezerwy Federalnej, jej biura lub agencji albo do dowolnego banku Systemu Rezerwy Federalnej - obwieszczenie tej treści mieszkańcy Stanów Zjednoczonych ujrzeli 5 kwietnia 1933 r. W „kraju wolnych ludzi” posiadanie złota inwestycyjnego stało się przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat więzienia lub 10 tys. USD grzywny, co w tamtych czasach było sumą astronomiczną. Rozporządzenie wykonawcze numer 6102 wprowadzające konfiskatę złota zostało wydane przez prezydenta Franklina D. Roosevelta na kuriozalnej podstawie prawnej, jakim był Trading with the Enemy Act of 1917. Czyli ustawa z czasów I wojny światowej, podczas gdy w roku 1933 Stany Zjednoczone żadnej wojny nie prowadziły.