Międzynarodowy Czempion: Eksporter – MŚP

TenderHut – to zdobywca nagrody głównej w kategorii Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa. Wyróżnienia otrzymały Ready Bathroom i Metrum Cryoflex.

Nagroda główna: TenderHut

Firma działa w branży IT - zajmuje się tworzeniem oprogramowania i oferuje usługi outsourcingu. Grupa kapitałowa TenderHut powstała w 2015 r. W jej skład wchodzą spółki zależne: SoftwareHut, Solution4Labs, LegalHut, ProtectHut i ExtraHut. Świadczą one usługi w zakresie m.in. cyberbezpieczeństwa audytów, doradztwa IT, prawnego i związanego ze wsparciem start-upów w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego. Oferta TenderHut jest obecna w sumie na 20 rynkach, w tym m.in. duńskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, brytyjskim i amerykańskim. Dlaczego przedstawiciele spółki zainteresowali się tymi rynkami? Charakteryzują się one sporym popytem na usługi i produkty z sektora IT. TenderHut kilkakrotnie znalazł się w światowych rankingach najszybciej rozwijających się firm. Były to m.in. zestawienia Financial Times FT 1000 czy Deloitte Fast 500 na obszar obejmujący Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Robert Strzelecki, prezes firmy TenderHut Marek Wiśniewski

W ciągu najbliższych trzech lat przedstawiciele spółki chcą wejść ze swoimi produktami do takich krajów jak Japonia, Katar, Singapur, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dzięki współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu reprezentanci TenderHut brali udział w konferencjach i targach we wspomnianych krajach. Efekty? Przedstawiciele spółki prowadzą obecnie rozmowy z potencjalnymi klientami.

Firma wciąż rekrutuje technologicznych specjalistów. Do 2025 r. planuje zatrudniać ich nawet tysiąc.

– Po okresie cięcia kosztów z powodu pandemii nadszedł czas, aby zwiększyć inwestycje w szkolenia i aktywną rekrutację nowych specjalistów. Trend związany z digitalizacją biznesów jest trwały. Dlatego posiadanie wysoce wykwalifikowanych programistów jest kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku – mówi Robert Strzelecki, prezes grupy TenderHut.

Jednym z najważniejszych dla spółki wydarzeń w minionym roku była emisja akcji. Zgodnie ze strategią TenderHut pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na realizację planów akwizycyjnych.

Wyróżnienie: Ready Bathroom

Firma jest wiodącym w Europie producentem łazienek modułowych. Są to konstrukcje metalowe i stalowe wykorzystywane zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i biurowcach. Ready Bathroom wystartował z produkcją modułów łazienkowych w 2016 r. Od tamtej pory powstało ich już 15 mln. Firma eksportuje produkty do takich krajów jak Belgia, Dania, Finlandia, Holandia i Norwegia. Jej przedstawiciele planują zaznaczyć swoją obecność na rynkach: czeskim, francuskim, niemieckim, szwajcarskim, islandzkim i arabskim.

Wyróżnienie: Metrum Cryoflex

Producent aparatury medycznej zaczynał ekspansję zagraniczną od krajów sąsiadujących z Polską. W ciągu najbliższych trzech lat chce zaistnieć m.in. w Armenii, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Kirgistanie, Rosji, Tadżykistanie i Turkmenistanie. Spółka oferuje aparaty wykorzystywane m.in. w kardiochirurgii, krioterapii, medycynie estetycznej, kosmetologii i chirurgii laserowej.