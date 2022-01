Międzynarodowy Czempion: Lider cyfrowego eksportu

Answear.com – to zdobywca nagrody głównej w kategorii Lider cyfrowego eksportu. Wyróżnienie trafiło do firmy 4Kraft.

Nagroda główna: Answear.com

Answear.com weszło na rynek w 2011 r. To sklep internetowy z odzieżą, obuwiem i dodatkami. Firma wyróżnia się tym, że postawiła w 100 proc. na sprzedaż przez internet. Wszystkie produkty, które za jej pośrednictwem trafiają na zagraniczne rynki, są kupowane właśnie w sieci.

W 2018 r. eksport firmy był na poziomie 146 mln zł, rok później wzrósł do 217 mln zł, a w 2020 r. osiągnął imponującą wartość aż 284 mln zł. Przy tym wywóz za granicę stanowi aż 69,4 proc. sprzedaży firmy.

Krzysztof Bajołek, prezes firmy Answear.com

Najwięksi odbiorcy Answear.com to Czechy, Rumunia, Słowacja i Ukraina. W sumie firma handluje z dziewięcioma zagranicznymi rynkami. Ma jednak apetyt na więcej. Ze swoją ofertą chce trafić także do Bośni i Hercegowiny, Estonii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Serbii i Słowenii. Podjęła już pierwsze kroki, aby ten cel zrealizować. Przeanalizowała sytuację na rynkach, sprawdziła potrzeby konsumentów i różnice w ofercie produktowej. Zweryfikowała także możliwości logistyczne i efektywność kanałów marketingowych.

Na internetowym rynku modowym jest bardzo duża konkurencja. W Rumunii, największym kraju, w którym działa Answear.com, aktywnie sprzedaje także Aboutyou.ro oraz fashiondays.ro. To najwięksi konkurenci polskiego lidera cyfrowego eksportu. Jednak Answear.com wygrywa własnymi sesjami produktowymi i innowacyjnymi technologiami informatycznymi. Spółka tworzy również filmy wideo prezentujące produkty i zapewnia duży wybór form dostawy. Co istotne, klienci mogą liczyć na dostarczenie zamówionych produktów w ciągu od jednego do maksymalnie trzech dni. W Polsce dostawa następuje zazwyczaj jeszcze tego samego dnia, o ile zamówienie zostanie złożone do godz. 12.30. Jeżeli klienci zrobią zakupy w weekend, do godz. 14.00 w niedzielę, mogą liczyć na dostawę już w poniedziałek.

Atutem spółki jest to, że zatrudnia specjalistów z wielu krajów, a jej klienci dostają atrakcyjne oferty promocyjne i konkurencyjne ceny. Jest to możliwe dzięki dużej skali, w jakiej działa firma. W jej ofercie można znaleźć produkty znanych i sprawdzonych marek.

Wyróżnienie: 4Kraft

Firma 4Kraft działa w branży artykułów dziecięcych. W 2020 r. wartość jej eksportu wyniosła aż 329,3 mln zł. To imponująca sprzedaż, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w 2018 r. była ona na poziomie 87,1 mln zł. Eksport stanowi obecnie 87 proc. sprzedaży 4Kraft. Natomiast 33 proc. wartości eksportu to handel przez internet.

4Kraft sprzedaje swoje produkty na 41 rynków. Wśród największych odbiorców są Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy. Produkty firmy trafiają także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W najbliższej przyszłości 4Kraft chce poszerzyć listę krajów, z którymi współpracuje, o Indie, Izrael i Pakistan.