Miesiąc więcej na programy badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wydłużyło o miesiąc termin konkursu dotacyjnego dla przedsiębiorców i naukowców, którzy chcą prowadzić wspólne badania przemysłowe i prace rozwojowe w sektorze gazowym.

W puli poddziałania 4.1.1 POIR („Strategiczne programy badawcze dla gospodarki — Wspólne Przedsięwzięcie INGA”) jest 155,5 mln zł. Połowę tej kwoty finansuje NCBR, a drugą część Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Gaz-System. Konkurs jest podzielony na rundy. Co ważne, na dofinansowanie mają szansę tylko projekty prowadzone w regionach słabiej rozwiniętych, czyli we wszystkich województwach z wyjątkiem Mazowsza. Celem programu INGA jest współpraca przedstawicieli nauki i biznesu w branży gazowej, a także zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedstawiciele NCBR liczą na przełomowe odkrycia i wdrożenie ich do sektora przemysłowego.