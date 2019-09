Mieszany obraz GPW, w WIG20 najwięcej straciło JSW

W środę na warszawskim parkiecie dominował zróżnicowany obraz – WIG20 i WIG poszły w dół, pozostałe indeksy wzrosły. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały JSW, PGNiG i Lotos.

Na środowym zamknięciu WIG20 spadł 0,2 proc. do 2.102,73 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 56.176,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.787,40 pkt., a sWIG80 zyskał 0,3 proc. do 11.631,36 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 978 mln zł, z czego 874 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że siedem giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzy indeks CEEplus grupujący około stu najbardziej płynnych spółek regionu - poinformowali przedstawiciele giełd.



Pierwsza wartość nowego indeksu zostanie opublikowana po zakończeniu środowej sesji GPW.



CEEplus będzie indeksem cenowym, który będzie jednocześnie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego TFI PZU, o nazwie inPZU CEEplus.



W czwartek GPW w Warszawie poda również zmiany w portfelach indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30, WIG30TR.



Po otwarciu ponad 20 pkt. powyżej wtorkowego zamknięcia WIG20 wszedł w fazę spadkową, która trwała do końca notowań.



Indeks okazał się jednym z najsłabszych, obok czeskiego PX, w regionie – pokaźne zyski odnotowały rosyjski RTS – wzrost o 2,0 proc. i turecki BIST100 – o 1,2 proc.



DAX zyskał 0,83 proc., a S&P500 zwyżkował 0,78 proc. o 17.20.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: JSW – o 4,3 proc., PGNiG – o 3,2 proc. i Lotos – o 3,1 proc. Zniżkował również kurs – PKN Orlen – o 1,6 proc. i Tauronu – o 1,0 proc.



W trakcie środowej sesji członek zarządu PKN Orlen Patrycja Klarecka powiedziała, że spółka planuje na przełomie 2019 i 2020 roku uruchomić fundusz CVC, który będzie inwestować w innowacyjne przedsięwzięcia.



W trakcie sesji prezes zarządu Węglokoksu Tomasz Heryszek powiedział na forum w Krynicy, że spółka prowadzi due diligence należącej do Tauronu kopalni Janina, i zakłada, że z końcem września może rozpocząć negocjacje w sprawie jej kupna.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: KGHM – w górę o 4,4 proc., CCC – ze zwyżką o 4,3 proc. i Alior Bank – na plusie o 1,3 proc.



W trakcie środowej sesji przedstawiciele CCC zapowiedzieli, że przyrost powierzchni handlowych w następnych latach osłabnie, a grupa skoncentruje się na rentowności.



Według CCC, w kolejnych latach sprzedaż grupy może rosnąć wolniej niż obecna dynamika wynosząca około 30 proc. rdr. Spółka zakłada wolniejszy przyrost powierzchni sklepów i planuje, że w latach 2020-22 wyniesie on netto ok. 120 tys. m kw.



"Pewnie podtrzymamy blisko 30 proc. wzrost sprzedaży w tym roku. (...) Przyrost, który zamierzamy osiągnąć w następnych latach nie musi być tak imponujący w cyfrach, bardziej nam zależy na tym, by nie popuszczać z rentownością - to jest dzisiaj główny cel firmy" - powiedział Dariusz Miłek, przewodniczący rady nadzorczej CCC.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ceramiki Nowa Gala – spadek o 5,8 proc., Rafako – w dół o 3,7 proc., Asseco Poland – ze zniżką o 3,5 proc. i Atalu – ze stratą o 3,5 proc.



W środę przed sesją Pekao Investment Banking jako podmiot obsługujący transakcję, zakomunikował, że Cerrad wezwał do sprzedaży 46.893.621 akcji Ceramiki Nowej Gali, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki, po cenie po 0,75 zł za akcję.



Jednocześnie w komunikacie prasowym prezes zarządu Cerradu Paweł Bąk poinformował, że zaproponowaną przez spółkę cenę w wezwaniu należy uznawać za ostateczną i wzywający nie zamierza jej podwyższyć.



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ursusa – wzrost o 61,6 proc. (TKO), Biotonu – w górę o 14,7 proc. i Lubawy – zwyżka o 10,4 proc.



Notowania Ursusa były zawieszone od godz. 10.10 po prawie 40 proc. wzroście kursu – na środowym zamknięciu TKO wyniósł 61,6 proc.



We wtorek po sesji Ursus poinformował, że podpisał z Enerkon Solar International protokół ustaleń. Wynika z niego, że strony porozumienia będą dążyć do jak najszybszego podpisania term sheet i zawarcia umowy inwestycyjnej, na podstawie której w celu przywrócenia mocy produkcyjnych Grupie Ursus, Enerkon Solar International zainwestuje w pierwszym etapie do 30 mln USD, z możliwością zwiększenia tej kwoty i obejmie do 49 proc. akcji Ursus Bus oraz do 7 proc. akcji Ursus.



W ciągu sesji Bioton podał, że w internecie pojawiła się informacja o zamiarze Yifan Pharmaceutical nabycia Dongren Singapore i Perfect Trend Ventures w celu nabycia akcji spółki. W związku z planowaną transakcją Yifan Pharmaceutical zostanie największym akcjonariuszem spółki mającym w posiadaniu 31,65 proc. akcji Biotonu.



Kurs Lubawy był najwyżej od sierpnia 2018.



W ciągu środowej sesji Lubawa podała, że podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia umowę wartą 164,8 mln zł brutto na dostawę w latach 2019-2022 wielozakresowych pokryć maskujących Berberys.