Miliard na przystanki

Kolejowi przewoźnicy notują 80-90-procentowy spadek liczby przewożonych pasażerów. Obawiają się więc, czy po wygaśnięciu epidemii wrócą oni do pociągów.

Eksperci przekonują jednak, że skoro bezpiecznie będą mogli iść do kina, teatru czy aquaparku, to będą też bezpiecznie korzystać z publicznego transportu, a potrzeby związane z jego rozwojem są ogromne. Z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury wynika, że około 10 mln Polaków ma problem z dostępem do transportu kolejowego. 2 mln z nich żyją na terenach, gdzie są czynne tory, ale w pobliżu miejsca ich zamieszkania nie zatrzymuje się żaden pociąg. Dlatego też, w ramach programu Kolej Plus, ma powstać 200 przystanków kolejowych, na które rząd przeznaczy 1 mld zł.