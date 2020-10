Minister Finansów powołał Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powołał w środę Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji. W jej skład wejdzie dziewięciu ekspertów z różnych środowisk - poinformowało ministerstwo finansów.

Kadencja Rady potrwa do 2024 r. Rada jest niezależnym organem, który wydaje opinie w sprawie zasadności zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zadaniem Rady jest także opiniowanie projektów ustaw podatkowych i zmian w przepisach prawa podatkowego zawartych w innych aktach normatywnych związanych z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.



"To unikalne ciało, jedyne w Polsce forum, na którym naukowcy i praktycy - przedstawiciele biznesu, branży doradczej, sądownictwa i administracji - wspólnie analizują ekonomiczne uzasadnienie skomplikowanych struktur korporacyjnych i ogromnych kontraktów. To ciało, na którym ciąży ogromna odpowiedzialność za stan polskiej gospodarki i za kondycję polskich firm" – podkreślił wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas wręczenia nominacji.



"Wraz z rosnącą liczbą postępowań klauzulowych, wraz z coraz częstszym i efektywniejszym korzystaniem z tego narzędzia przez administrację, rola Rady będzie rosła. Jestem przekonany, że Rada w nowym składzie sprosta temu zadaniu" - dodał Sarnowski.



W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRZiST), Krajową Radę Doradców Podatkowych (KRDP), Ministra Sprawiedliwości, Radę Dialogu Społecznego (RDS) oraz osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych.



W skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji to Michał Borowski wskazany przez RDS, Maria Fidzińska-Dziurzyńska wskazana przez KWRZiST, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, powołana spośród pracowników szkół wyższych, dr hab. Marcin Jamroży, wskazany przez MFFiPR, Bogdan Lubiński wskazany przez Prezesa NSA, Alicja Sarna wskazana przez KRDP, Sławomir Stojak wskazany przez MS i Przemysław Szymczyk, wskazany przez MFFiPR. Sekretarzem Raady jest Filip Majdowski.



Rada może wydawać opinie nt. przedstawionych założeń lub projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub innych przepisów, które mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w przypadku zastosowania schematu podatkowego lub kategorii schematów podatkowych. Wydaje też opinie w sprawach dotyczących cofnięcia skutków unikania opodatkowania.