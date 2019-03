Minister finansów zapewnia, że dług Szwecji nie spadnie zbyt nisko

Szwedzka minister finansów Magdalena Andersson zapewniła, że planowane reformy nie pozwolą aby dług publiczny kraju spadł zbyt nisko.

- Zapewniam, że w nadchodzących latach rząd przeprowadzi więcej reform, dlatego dług publiczny nie będzie malał jak sugerują dane. Nie tak szybko – powiedziała Andresson. Szwedzka minister jest krytykowana za to, że jej polityka fiskalna jest zbyt restrykcyjna w sytuacji spowolnienia gospodarki. Dzięki długiemu okresowi prosperity i nadwyżek budżetowych dług publiczny Szwecji spadł do ok. 35 proc. PKB. To tzw. kotwica fiskalna, czyli poziom graniczny, wyznaczony przez samych Szwedów. Narodowy Urząd Zarządzania Finansowego, nadzór budżetowy, ostrzegał ostatnio, że dług publiczny...