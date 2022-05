Minister klimatu: zwiększamy do 480 mln zł budżet na finansowanie geotermii

Zwiększamy budżet na finansowanie geotermii w Polsce z 300 na 480 mln zł, a w aktualnym, drugim naborze, z 70 na 250 mln zł - ogłosiła w środę w Sieradzu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Obecny nabór został przedłużony do 30 września br.

O rozszerzeniu ram finansowych realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała podczas konferencji prasowej Sieradzu (woj. łódzkie), gdzie trwa budowa nowej ciepłowni miejskiej, w której podstawowym paliwem będzie ciepło pozyskiwane z ziemi oraz biomasa.

Anna Moskwa, fot. Marek Wiśniewski

"Ogłaszamy zwiększenie możliwości finansowania geotermii w Polsce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłaszamy zwiększenie budżetu z 300 na 480 mln zł, a w aktualnym, drugim naborze z 70 na 250 mln zł" - powiedziała Moskwa.

W ramach programu gminy mogą uzyskać pełne i bezzwrotne dofinansowanie na wykonywanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, z których można czerpać energię służącą ogrzewaniu.

"Każdy samorząd może liczyć na 100-procentowe dofinansowanie części badawczej, która pozwala ocenić jaki jest potencjał. Jeśli jest on obiecujący co do ilości, jak i wymiaru i efektu finansowego, czyli wpływu na cenę dla obiorcy, realizowana jest sama inwestycja związana z geotermią" - wyjaśniła minister.

Wskazała, że modelowym przykładem tego typu przedsięwzięcia jest Sieradz.

"Najpierw był odwiert, który potwierdził możliwość realizacji projektu. Ta inwestycja już w 2023 roku spowoduje, że emisyjność do powietrza (dwutlenku węgla – PAP), zostanie ograniczona o 40 tys. ton, co biorąc po uwagę obecne ceny ETS oznacza ok. 16 mln zł oszczędności rocznie. Gratulujemy przedsiębiorstwu, jak i miastu decyzji szybkiej transformacji. Wiele ciepłowni podejmuje decyzję z przejścia z węglu na gaz i z gazu na odnawialne źródła. Tutaj ta decyzja została podjęta od razu" – zaznaczyła.

Moskwa oceniła, że w Polsce geotermia rozwija się z dużym sukcesem i odkrywane są nowe źródła ciepła, z których potencjału można korzystać na dużą skalę.

Wiceminister klimatu, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio wskazał, że geotermia jest czystym źródłem energii. Jak mówił, daje ona czyste, bezemisyjne i dostępne przez całą dobę źródło energii cieplnej.

Poinformował o opracowaniu w ministerstwie "Wieloletniego plan rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce". Dokument obejmuje cały obszar wykorzystania wszystkich źródeł geotermalnych w kraju – od najpłytszych do tych skrajnie głębokich.

"To są drogie inwestycje, które powinniśmy rozwijać. Ten projekt systemowo opisuje, w jaki sposób ten obszar powinien być realizowany. Opisuje koszty konieczne do poniesienia, ale również korzyści wynikające z realizacji tego szerokiego programu" – przekonywał Dziadzio.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski ogłosił, że trwający już nabór wniosków na realizację projektów odwiertów geotermalnych w związku ze zwiększeniem puli finansowej został przedłużony do 30 września br.

"Zwiększenie budżetu to poważny zastrzyk finansowy dla rozwoju tego najlepszego odnawialnego źródła energii. To niewyczerpalne źródło energii. Program jest skierowany do samorządów, które mogą uzyskać dofinansowane do 100 procent realizacji inwestycji na pierwszy odwiert badawczy" – tłumaczył.

Powstająca na ternie sieradzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ciepłownia geotermalno-biomasowa będzie miała moc 28 MW. Ciepło produkowane w nowej ciepłowni zabezpieczy potrzeby bytowe (ogrzewanie i ciepła woda) mieszkańców 40-tysiecznego Sieradza przez ok. 9 miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów węglowych. Tym samym zmniejszy emisję gazów cieplarnianych emitowanych ze spalania węgla o ok. 40 tys. ton CO2 rocznie.

"W dzisiejszych czasach uniezależnienia się od źródeł energii paliwa stałego i w kontekście wojny ta inwestycja nabiera szczególnego znaczenia. Za tym namiotem naprawdę tworzą się wielkie rzeczy dla naszego miasta. Często słyszę pytanie, ile będzie kosztowała energia po zakończeniu inwestycji i zawsze odpowiadam, że będę szczęśliwy jeśli ta cena nie będzie rosła przez najbliższe kilka lat" – podkreślił prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Planowany termin zakończenia budowy ciepłowni za 129 mln zł netto to 30 września 2023 r.

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber wskazał, że podjęcie decyzji o budowie geotermii wymagało dużej odwagi ze strony władz miasta. "Patrząc na mapę i widząc potencjał geotermalny pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim, Łowiczem, Sieradzem to jest przestrzeń, która powinna być zagospodarowana w podobny sposób. Niedługo z tej inwestycji będą korzystać mieszkańcy Sieradza i byłoby znakomicie, gdyby takich projektów było więcej" – dodał.