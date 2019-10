Minister szykuje holding spożywczy i rewolucję u weterynarzy

Krajowa Spółka Cukrowa dostanie 200 mln zł ze Skarbu Państwa. Na jej bazie powstanie holding spożywczy, choć raczej nie przed wyborami, zapowiada we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Gazeta pytała Ardanowskiego m.in. o to, jak będzie wyglądać Krajowa Grupa Spożywcza, przypominając, że minister zapowiedział koniec prac nad jej utworzeniem.



"Po dokładnych analizach doszedłem do wniosku, że nie będę tworzył nowej firmy, bo już zaczęły się pytania, kto będzie prezesem i gdzie będzie biurowiec w Warszawie. Tą narodową grupą spożywczą o charakterze holdingu będzie Krajowa Spółka Cukrowa (KSC)" - odpowiada szef resortu rolnictwa.



Ardanowski odniósł się także do pytania o koszty stworzenia państwowego holdingu. "Krajowa Spółka Cukrowa dostanie dokapitalizowanie 200 mln zł ze Skarbu Państwa. Jest to kwota znacząca, choć wobec planów związanych z rolą tej grupy to nie wystarczy. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój i inwestycje" - poinformował.



"KSC dostanie też niektóre zakłady państwowe, w tym Elewarr, bo chcemy ustabilizować rynek zbóż. Do tego uruchamiamy dwa państwowe porty zbożowe w Gdyni i w Świnoujściu, by mieć okno na świat oraz możliwość obrotu międzynarodowego i eksportu polskiego zboża" - dodał minister.



Dziennik zapytał również, czy KSC będzie skupowała owoce. "Oprócz zbóż drugim obszarem działalności grupy będą owoce i warzywa. To już zarząd KSC będzie decydować, czy są potrzebne państwowe przetwórnie czy wsparcie prywatnych. Nie zakładam, że wszystko ma być państwowe, nie ma potrzeby renacjonalizacji" - zaznaczył minister. Według niego "można wpływać na prywatne firmy na rynku za pomocą dokapitalizowania i objęcia udziałów – czy to poprzez gwarancje kredytowe, czy pomoc w postaci kredytu obrotowego na skup".