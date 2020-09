Ministerstwo Środowiska: 300 mln zł na odwierty geotermalne

300 mln zł czeka na polskie gminy, które złożą wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poinformował w środę resort środowiska. Dokumenty można składać do 30 września br.

"Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czeka na nie aż 300 mln złotych. Dokumenty można składać do 30 września 2020 roku" - poinformowało Ministerstwo Środowiska.



Cytowany w komunikacie minister środowiska Michał Woś podkreślił, że geotermia "to w polskich warunkach najlepsze i najczystsze odnawialne źródło energii". "Nowy program stanowi kompleksowy instrument wsparcia walki o czyste powietrze. Odpowiada potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, przy zaostrzających się normach niskiej emisji CO2 i konieczności prowadzenia zrównoważonego rozwoju. Jest to zdecydowanie najbardziej ekologiczne rozwiązanie" – wskazał Woś.



Resort w komunikacie podkreśla, że temat geotermii w ostatnim czasie "stał się bardzo popularny w środowiskach naukowców, przedsiębiorców i rolników, choć sama idea wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych w Polsce liczy sobie już prawie 40 lat".



"Wykorzystanie zasobów geotermalnych może przyspieszyć walkę o czyste powietrze w Polsce. Geotermia odnosi sukcesy w sektorze ciepłownictwa, czego doskonałym przykładem jest geotermia w Mszczonowie. Nie generuje odpadów, jest bezemisyjna i całkowicie bezpieczna" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.



Jak podał resort środowiska, program "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" wspiera przedsięwzięcia wykorzystujące geotermię. "Nadrzędnym celem wykorzystania wód termalnych jest ciepłownictwo. Oprócz korzyści środowiskowych, woda geotermalna wykorzystywana jest również do celów rekreacyjnych, zdrowotnych i w rolnictwie ekologicznym" - czytamy.



Ministerstwo Środowiska wskazało, że nowy program stawia na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy równoczesnym zwiększeniu liczby odwiertów geotermalnych. Ponadto upraszcza procedury przygotowywania projektów robót geologicznych. Efektem tych działań będzie rozwój geotermii przy mniejszych nakładach finansowych samorządów.



Cytowany w komunikacie wiceprezes ds. rozwoju PGNiG Arkadiusz Sekściński podkreślił, że dla grupy kapitałowej PGNiG inwestycje w czyste odnawialne źródła energii stanowią ważny element rozwoju spółki. "Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla samorządów, gdzie realizujemy odwierty geotermalne, jak również chcemy rozwijać innowacyjne rozwiązania dla wykorzystania istniejących odwiertów węglowodorowych celem pozyskiwania ciepła z zasobów ziemi" – powiedział wiceprezes PGNiG.