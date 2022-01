Miód z polskich pasiek firmy Huzar dla smaku i zdrowia

Huzar to firma rodzinna z polskim kapitałem. Nieprzerwanie od 25 lat konfekcjonuje jakościowy miód, który pozyskuje przede wszystkim z pasiek znajdujących się w ekologicznych regionach Polski, ale też świata.

Firma Huzar powstała w 1997 r. Jest firmą rodzinną. Rodzina Maciuszek, będąca jej współwłaścicielem, dysponuje też pasiekami, które są zlokalizowane w różnych częściach Polski. Siedziba firmy od początku mieści się w Nowym Sączu, gdzie powstał pierwszy zakład produkcyjny, a wraz z nim rozpoczęła działalność marka Miody Huzar, która po 25 latach stała się rozpoznawalna niemal w każdym rejonie Polski.

Miód jest produktem kojarzonym ze zdrowiem i tradycją. Istotną charakterystyką polskiego rynku jest to, że zdecydowanie preferowany jest miód polski.

Moc produkcji

Paliwem napędzającym biznes firmy Huzar jest od początku starannie wyselekcjonowany naturalny miód pszczeli z Polski. To jest produkt, który cieszy się na rynku niesłabnącym zainteresowaniem. W miarę jak Huzar przekonywał się o niegasnącym popycie na jakościowy miód, podjęto decyzję o poszerzeniu asortymentu o miody z innych krajów oraz o alternatywne syropy słodzące. Obecnie firma ma w ofercie miody z wielu krajów europejskich, m.in. z Hiszpanii, Rumunii czy Ukrainy, ale nadal, tak jak na początku, produktem najważniejszym i cieszącym się największym powodzeniem jest wytwór pszczół z krajowych pasiek.

W 2008 r. chcąc odpowiedzieć w pełni na potrzeby rynku i podążając wytyczoną na początku ścieżką rozwoju, zarząd firmy Huzar podjął decyzję o rozbudowaniu swojego zaplecza produkcyjnego. W 2010 r. zakończył się pierwszy etap prac inwestycyjnych. W ciągu dwóch lat wybudowany został nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni 5 tys. mkw., a następnie wyposażony w nowoczesne linie technologiczne. Rozbudowa bazy produkcyjnej stworzyła firmie Huzar nowe możliwości produkcyjne, magazynowe i logistyczne. Zakończenie drugiego etapu analogicznych prac inwestycyjnych doprowadziło w 2017 r. do zwiększenia powierzchni produkcyjnych o kolejne ponad 2 tys. mkw., co jeszcze bardziej powiększyło możliwości marki Miody Huzar. W ślad za zwiększeniem zdolności produkcyjnych poszło nawiązanie współpracy z właścicielami pasiek, których w Polsce nie brakuje.

Szybciej krystalizują miody kwiatowe niż spadziowe. Wśród miodów kwiatowych czas krystalizacji waha się od kilkunastu dni (miód rzepakowy) do kilku miesięcy (miód akacjowy).

Produkt odgrywa kluczową rolę, ale zwiększanie jego podaży jest ściśle związane ze stabilnością firmy i produkcji. Huzar dba o nieustanny rozwój. Wyraża się to choćby w stałym rozbudowywaniu zaplecza produkcyjnego, we wdrażaniu nowych technologii wspierających biznes i dbaniu o kadrę, by składała się z doświadczonych i profesjonalnych pracowników. Kombinacja wciąż rozwijanych mocy produkcyjnych, użycia narzędzi technologicznej i profesjonalnej obsługi stanowi dla firmy Huzar gwarancję wysokiej jakości oferowanych miodów!

Służy zdrowiu

Równolegle z rozbudową zaplecza produkcyjnego firma przystąpiła do ofensywy marketingowej. Jej myślą przewodnią było upowszechnienie znajomości miodów dostarczanych pod marką Huzar. Wprawdzie działania promocyjne, nastawione na budowanie świadomości swojej marki, firma prowadzi od samego początku działalności biznesowej, ale w ostatnich latach zostały one zintensyfikowane i doprowadziły do zakładanego celu. Firma odnotowała, że jej promocje zostały zauważone na rynku, co zaowocowało kolejnym wzrostem sprzedaży.

Z badań prowadzonych w 2021 r. wynika, że miód jest produktem kojarzonym przede wszystkim ze zdrowiem, lecz również z tradycją. Istotną charakterystyką polskiego rynku miodu jest to, że zdecydowanie preferowany jest tu miód polski, którego jakość konsumenci cenią o wiele bardziej niż miodów zagranicznych. Miód jest w cenie, bo smakuje, ale jego wartość rośnie też ze względu na to, że służy zdrowiu. Z zeszłorocznego badania, którym objęto 710 próbek miodów odmianowych, wynika, że wśród krajowych miodów odmianowych najwyższą aktywnością antybiotyczną wyróżniają się miody: gryczany, nektarowo-spadziowy, nawłociowy, spadziowy, lipowy i wrzosowy. Nieco niższą aktywnością antybiotyczną charakteryzują się miody: rzepakowy, wielokwiatowy i akacjowy. Próbki miodów do badań pochodziły od 20 dużych producentów miodu w kraju oraz od 135 indywidualnych pszczelarzy.

Polska jakość

Miód to produkt, który jeśli ma zachować jakość, wymaga dużego zaangażowania od dostawcy. Dlatego na zapleczu produkcji i dystrybucji firmy Huzar działa nowoczesne i dobrze wyposażone laboratorium, w którym pracuje wykwalifikowana kadra technologów czuwających nad bezpieczeństwem i jakością każdej partii produktu.

Wyniki badań prowadzonych w laboratorium firmy Huzar potwierdzają słuszność preferencji krajowych konsumentów, zgodnie z którymi polskie miody cieszą się największym wzięciem. Dlaczego? Bo każda kolejna obróbka sprawia, że miód traci na wartości – olejki eteryczne się ulatniają, enzymy i witaminy rozkładają.

Wyniki własnych badań utwierdziły firmę Huzar w dbałości o jej kluczowy produkt – pozyskanie i dystrybuowanie miodu z polskich pasiek. Skłoniły też do zaproponowania rynkowi serii miodów premium, przeznaczonych dla konsumentów o bardziej klasycznym guście, którzy najbardziej cenią sobie tradycyjny smak polskiego miodu. Na słoikach dostarczanych przez firmę Huzar pojawiły się oznaczenia „miód polski” i „miody polskie”, które wskazują nabywcom, że ich zawartość pochodzi wyłącznie z wyselekcjonowanych polskich pasiek, które od pokoleń spełniają najwyższe standardy jakości.

Krupiec i patoka

Częścią biznesu firmy Huzar jest promocja i edukacja, w tym odpowiadanie na pytania konsumentów, wśród których trwa spór o jakość miodów płynnych. Podnoszone jest, że konsystencja płynna świadczy o podgrzewaniu miodu, czyli o procesie, w którego trakcie traci on sporą część swoich właściwości.

Tymczasem krystalizacja miodu to naturalny proces. Miód jest naturalnym roztworem cukrów prostych w wodzie. Przy czym wody jest w nim zaledwie 20 proc., a resztę stanowią glukoza, fruktoza i trochę innych substancji. Miód jest przykładem tzw. roztworu przesyconego, który ulega krystalizacji, nie zmieniając przy tym właściwości ani składu.

W fachowym słownictwie pszczelarzy miód skrystalizowany określany jest tradycyjnie jako „krupiec” i jest w tym samym stopniu wartościowy i ceniony jak „patoka”, czyli miód płynny. Krystalizacja jest dowodem, że miód jest naturalny. Szybkość krystalizacji w jednych miodach przebiega błyskawicznie, w innych trwa miesiące.

Z wielowiekowego doświadczenia pszczelarzy wynika, że w niektórych przypadkach miód może się krystalizować nawet ponad rok. Szybciej krystalizują miody o większej zawartości glukozy i odwrotnie – te, w których dominuje fruktoza, np. miód akacjowy, krystalizują wolno. Szybciej krystalizują miody kwiatowe niż spadziowe, a wśród samych miodów kwiatowych czas krystalizacji waha się od kilkunastu dni (miód rzepakowy) do kilku miesięcy (miód akacjowy).

Na proces krystalizacji miodu duży wpływ mają warunki przechowywania, a zwłaszcza temperatura. Im chłodniej, tym szybciej miód krystalizuje. Znaczenie ma również dostęp powietrza, które przyspiesza naturalny proces. Dlatego miód zawsze powinien być przechowywany w szczelnym pojemniku. W początkowej fazie krystalizacji dochodzi do zmętnienia miodu i dopiero z czasem kryształy stają się widoczne, a niekiedy dochodzi do tzw. rozwarstwienia miodu.

Proces krystalizacji można odwrócić. Mechanizm ten jest wykorzystywany przez pszczelarzy i konfekcjonerów, którzy ze względu na większe zainteresowanie miodami płynnymi podgrzewają je i sprawiają, że ulegają one ponownie rozpuszczeniu. Dbają przy tym, by miód nie znajdował się dłużej w temperaturze powyżej 40 st. C, bo w takim przypadku będzie on stopniowo tracił swoje właściwości.

W firmie Huzar proces upłynniania miodu odbywa się w specjalnych komorach cieplnych, w których miody w beczkach leżakują kilka lub kilkanaście godzin. Temperatura jest dobierana do rodzaju miodu, a następnie regulowana i kontrolowana. Niemożliwe jest przegrzanie i utrata przez miód swoich właściwości.