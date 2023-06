Mirbud ujawnił się w akcjonariacie Torpolu

Mirbud poinformował, że posiada 1,17 mln akcji Torpolu. Stanowią one 5,097 proc. kapitału zakładowego. Do tej pory do Mirbudu należało 4,997 proc. walorów firmy.

Pakiet po obecnej cenie rynkowej wart jest 17,5 mln zł.

Głównym akcjonariuszem Torpolu jest od niedawna Centralny Port Komunikacyjny, który odkupił 38 proc. akcji od TF Silesia.

9,91 proc. akcji należy do NN OFE, a 8,79 proc. do PKO TFI.

Kapitalizacja Mirbudu jest mniej więcej dwa razy większa niż Torpolu i wynosi 670 mln zł. Spółka jest generalnym wykonawcą we wszystkich segmentach budownictwa. Firma nie zajmuje się jednak infrastrukturą torową, co jest domeną Torpolu.