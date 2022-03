Mistrz GPW: Czytelnicy postawili na Dino Polska

Profesjonalni uczestnicy rynku - analitycy i zarządzający - postawili w badaniu Giełdowa Spółka Roku 2021 r. na LPP. Na drugim miejscu uplasowali Grupę Kęty, która w finale równoległych wyborów - głosowania czytelników pb.pl i Bankier.pl - potykała się z Dino Polska.

Właściciel sieci sklepów wygrał to starcie i po raz pierwszy w historii sięgnął po tytuł Mistrza GPW. W drodze do finału najpierw znokautował Cognora, później zdecydowanie pokonał Alior, a w półfinale pewnie odprawił z kwitkiem fanów JSW.

Przypomnijmy: spośród giełdowych spółek wybraliśmy te, które w 2021 naszym zdaniem najbardziej się wyróżniły. Były to - oprócz Dino Polska - Cognor, Auto Partner, Alior Bank, JSW, iFirma, Milkiland, Mabion, Bowim, Asbis, Shoper, Kruk, Grupa Kęty, Bumech, Mostostal Płock i LPP.

Głosowanie ruszyło w czwartek 13 stycznia. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodziły firmy, które zdobyły więcej głosów.

24 proc. O tyle wzrósł kurs Dino Polska w 2021 r.

Wybór Dino uzasadniliśmy tym, że silny jednostajny trend wzrostowy - dominujący to dla inwestorów długoterminowych idealny przykład realizacji strategii „kup i trzymaj” na spółce z głównego indeksu o dużej płynności. To nie zmienia się od debiutu Dino na GPW, a rok 2021 przyniósł kolejne historyczne szczyty notowań i potwierdził, że kurs nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tak jak spółka, która z roku na roku otwiera coraz więcej nowych sklepów. W 2021 r. były to aż 343 nowe lokalizacje i wzrost o 34,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W 2021 r. przychody firmy sięgnęły 13,36 mld zł (+32 proc.), zysk operacyjny przekroczył 1 mld zł, a zysk netto 805 mln zł (+25 proc.). Zyski rosły wolniej niż przychody, bo presja ze strony producentów nie pozwala na pełne przeniesienie rosnących cen na konsumentów. Zaostrza się też konkurencja, co rodzi obawy o marże. Jednocześnie Dino ze względu na zasięg geograficzny sieci (relatywnie mniejsza obecność we wschodniej części Polski) nie będzie takim beneficjentem napływu uchodźców, jak sklepy należące do Jeronimo Martins czy Eurocashu. To już znajduje odzwierciedlenie w kursie, który od początku roku spadł o 13 proc.

Poprzedni zwycięzcy wyborów Mistrza GPW

2010 Synthos

2011 Eko Export

2012 Relpol

2013 Integer.pl

2014 11bit Studios

2015 Grodno

2016 CD Projekt

2017 PKO BP

2018 PKN Orlen

2019 Columbus Energy

2020 Mercator Medical