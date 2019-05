Młociny jeszcze bez Primarka

Dziś swoje podwoje otworzyła Galeria Młociny. Wielce wyczekiwany w niej Primark będzie nie wcześniej niż za 5 miesięcy. Na razie trwa budowa lokalu tego odzieżowego koncernu.

Zobacz więcej Już niedługo: To tu swój pierwszy sklep w Polsce urządza Primark. fot. Michalina Szczepańska

W lipcu zeszłego roku PB jako pierwszy donosił, że wywodzący się z Irlandii odzieżowy gigant w końcu rzeczywiście pojawi się nad Wisłą. Primark, bo o nim mowa, oficjalnie potwierdził debiut w Polsce pół roku później w rozmowie z brytyjskim serwisem branżowym Drapersonline.com Tak jak dużo wcześniej informowaliśmy – pierwszy sklep o powierzchni około 7 tys. mkw ruszy w Galerii Młociny. Tę oficjalnie otwarto wczoraj – miejsce Primarka nie jest jednak jeszcze gotowe.



W kuluarach ceremonii otwarcia Galerii Młociny spekulowano, że to kwestia jeszcze co najmniej 5 miesięcy.



Debiut Primarka wyczekiwany jest od lat i również od lat, rok rocznie, pojawiały się informacje o wejściu giganta, które później okazywały się nieprawdą. Nawet na Facebooku funkcjonował fanpage – otwarcie Primarka w Polsce, zaś użytkowniczki mediów społecznościowych prześcigały się w wymienianiu informacji o tym, co należy kupić za granicą z kolejnych kolekcji sieciówki.



Irlandzki gigant znany jest z niskich cen i tłumów w sklepach. Z naszych informacji wynika, że poza Młocinami wynegocjował jeszcze co najmniej jedną lokalizację – na południu Polski.



Branżowi analitycy i zarządzający podkreślają, że debiut Primarka to bardziej wydarzenie medialne niż takie, które zmieni krajobraz handlu. Przynajmniej dopóki marka nie zbuduje większej sieci sklepów. Prawdziwe zamieszanie mogłaby natomiast wywołać decydując się na e-sklep. Primark wzbrania się jednak przed sprzedażą w internecie od lat. Powód, choć niepodawany oficjalnie, jest dla wszystkich oczywisty - przy tak niskich cenach odzieży i akcesoriów ponosiłby relatywnie wysokie koszty logistyki dostaw do klientów, co prawdopodobnie czyniłoby ten biznes mało opłacalnym.



W kwietniu tego roku Drapersonline.com donosił jednak, że Irlandczycy rozważają uruchomienie opcji click&collect, czyli zamawiania przez internet z odbiorem w placówkach stacjonarnych. W rozmowie z dziennikarzem serwisu przedstawiciel Primarka zaznaczał jednocześnie, że nie jest to priorytet sieci.



Primark należy do rolno-spożywczo-handlowego koncernu Associated British Foods, który w Polsce znany jest m.in. z herbat Twinings. Jego łączne roczne obroty sięgają 15,6 mld GBP, z czego prawie 7,5 mld GBP to biznes Primarku.